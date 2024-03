AEX gaat opnieuw rode opening tegemoet, Japan ontloopt recessie maar Nikkei duikelt

De AEX gaat naar verwachting opnieuw een lagere opening tegemoet, nadat de index vrijdag ook al in het rood eindigde onder aanvoering van de chipaandelen, Besi voorop.

Japan heeft ternauwernood een recessie weten te ontlopen. Vopak wil met Air Liquide gaan samenwerken in Singapore en de Nederlandse industriële productie is voor de tiende maand op rij gekrompen. Meer nieuws is er deze ochtend niet te melden. Het wachten is vooral op de Amerikaanse inflatie, die morgen bekend wordt gemaakt.

In de Verenigde Staten is dit weekend de zomertijd ingegaan. Dat betekent dat Wall Street - tot we op 31 maart ook in Nederland de klok vooruitzetten - al om 21 uur onze tijd de deuren sluit in plaats van om 22 uur.

Japanse recessie afgewend, maar Nikkei onderuit

In Shanghai en Hongkong kleurden de koersenborden vannacht groen, maar in Japan en Zuid-Korea wilde het maar niet lukken om boven de slotstand van vrijdag uit te komen.

Vooral de Nikkei-index had het zwaar, terwijl er toch positief nieuws te melden viel. Japan is namelijk op het nippertje aan een recessie ontsnapt. Het definitieve bbp bleek in het vierde kwartaal met 0,4% op jaarbasis te zijn gestegen, terwijl een voorlopig cijfer nog wees op een daling van 0,4%. Omdat in het derde kwartaal ook al sprake was van een daling, dreigde een recessie, maar die is dus afgewend.

In dit geval was goed nieuws slecht nieuws, want nu de Japanse economie er beter voor staat, geeft dat de Bank of Japan armslag om volgende week of eind april voor het eerst in lange tijd de rente weer te verhogen.

In China, waar - tegen de trend in - enkele maanden sprake was van deflatie, viel ook positief nieuws te melden: in februari was sprake van 0,7% inflatie op jaarbasis.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: -2,2%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,2%

Hang Seng (Hongkong): +1,3%

Kospi (Zuid-Korea): -0,8%

Chinese techaandelen liggen er goed bij, maar TSMC doet in navolging van Amerikaanse chippers een stap terug:

Alibaba: +2,3%

Baidu: +0,9%

Prosus-deelneming Tencent: +3,0%

TSMC: -2,3% (!)

Samsung -1,2%.

Stapje terug op Wall Street na records

De belangrijkste indices op Wall Street zijn vrijdag lager gesloten, nadat de S&P 500 en de Nasdaq de dag ervoor nog nieuwe records vestigden. De S&P 500 daalde met 0,7% tot 5.123,69 punten. De Dow Jones index verloor 0,2% en de Nasdaq sloot maar liefst 1,2% lager.

De focus lag vooral op het banenrapport, dat enkele meevallers bevatte: een sterker dan verwachte banengroei en afnemende loonstijgingen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7%. Maar de banengroeicijfers over december en januari werden fors neerwaarts bijgesteld, wat een teken is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt toch voorzichtig aan het afkoelen is.



De cijfers van DocuSign (een softwarebedrijf gespecialiseerd in elektronische handtekeningen) werden goed ontvangen: de beurskoers steeg met 4,5%. Retailer Costco (-7,6%) daarentegen kon de handen niet op elkaar krijgen. De winst pakte hoger uit dan verwacht, maar de omzet stelde teleur.

De cijfers die chipproducent Broadcom donderdag nabeurs publiceerde, vonden evenmin een enthousiast onthaal: de koers daalde met 7%. Dat had vermoedelijk te maken met een tegenvallende outlook. Verder zagen we een correctie van 5,5% bij branchegenoot Nvidia.

De indicatoren:

De futures duiden op een lagere opening van de Europese beurzen.

Azië toonde twee gezichten vannacht: winst in China, verlies in Zuid-Korea en vooral Japan.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt iets naar 14,74.

De euro is nog in een diepe slaap verzonken en noteert 1,0945 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,53%. De Amerikaanse daalt met 1 basispunt naar 4,07%.

De goudprijs doet het ook rustig aan en noteert $2.179,51 per troy ounce. Ten opzichte van vorige week is goud 3% duurder geworden.

De olieprijzen staan licht in de min. De prijs van een vat WTI staat 0,2% lager op $77,73. Brent noteert 0,1% lager op $82,81.

De bitcoin doet opnieuw een gooi naar de $70.000 en staat 2,1% hoger op $69.925,32.

De AEX opent naar verwachting 0,4% lager.

Adviezen

Diverse bedrijven zijn bij zakenbanken door de wasstraat gegaan, maar tot veel advies- of koersdoelwijzigingen heeft dat niet geleid. Op eentje na.

UMG: naar €21,50 van €17,70 en verkopen - HSBC

Agenda komende week: Basic-Fit, Pharming, Sif en inflatie VS

De cijferstorm is bijna voorbijgeraasd. Basic-Fit, Pharming en Sif zijn komende week nog aan de beurt. Over de grens wordt uitgekeken naar de kwartaalresultaten van Oracle en Adobe. Het cijfer dat de aandelenmarkt het meest in beweging kan zetten is de Amerikaanse inflatie van dinsdag. Deze is nog altijd aan de hoge kant en dat weerhoudt de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen.

Maandag 11 maart: cijfers Oracle



De week gaat rustig van start. Na sluiting van Wall Street - een uur eerder dan normaal vanwege de zomertijd - opent Oracle de boeken over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

Dinsdag 12 maart: Amerikaanse en Nederlandse inflatie



Morgen zou de Amerikaanse inflatie de markten weleens in beweging kunnen zetten, want pas als deze overtuigend de lift naar beneden heeft genomen, is de Federal Reserve bereid om de rente te verlagen.

In januari kwam dit cijfer op maandbasis uit op 0,3% en op jaarbasis op 3,1%. Economen verwachten dat de inflatie in februari op maandbasis iets is opgelopen (naar 0,4%), maar op jaarbasis gelijk is gebleven (op 3,1%). Hieronder ziet u de ontwikkeling van de inflatie op jaarbasis afgelopen jaar:



De kerninflatie - zonder voedingsmiddelen en energieprijzen - is naar verwachting gedaald van 3,9% in januari naar 3,7% in februari. De huidige cijfers liggen dus nog steeds boven de doelstelling van 2% van de Federal Reserve.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group houden de financiële markten rekening met een eerste renteverlaging in juni. Vallen de cijfers van morgen mee, dan zou het heel misschien eerder kunnen worden, of wordt juni bevestigd. Maar vallen ze tegen, dan zou de eerste rentestap wel eens nóg langer op zich kunnen laten wachten dan nu wordt voorzien.

Ook de Nederlandse inflatie wordt morgen bekendgemaakt. Een snelle raming van het CBS wees uit dat de inflatie in februari is afgekoeld naar 2,8%, tegen 3,2% in januari:



Ook dit cijfer is dus flink gedaald, maar nog altijd te hoog.

Woensdag 13 maart: cijfers Zalando en industriële productie EU



Woensdag krijgen we de cijfers van de Duitse online retailer Zalando, die binnenkort waarschijnlijk voor Lufthansa wordt omgeruild in de DAX40. Daarnaast wordt de industriële productie van de eurozone bekendgemaakt.

Donderdag 14 maart: Pharming, Basic-Fit en PPI VS



Donderdag openen Pharming en Basic-Fit de boeken. Pharming kwam in januari al met voorlopige omzetcijfers. Vorige maand was er een belangrijk nieuwtje: de eerste patiënten die lijden aan angio-oedeem zouden succesvol zijn behandeld met een nieuwe methode met DNA-schaar CRISPR-Cas. Dit kan op enig moment impact hebben op de omzet van Pharming. Verder zijn aandeelhouders van Pharming natuurlijk in afwachting van een beslissing van de EMA over Joenja, die ergens in Q1 wordt verwacht. Er gebeurt dus van alles. De laatste analyse van Pharming door de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Bij Basic-Fit zullen beleggers graag willen weten of het qua groei van de ledenaantallen en de kasstroom de goede kant op gaat. In november ontvouwde de uitbater van sportscholen op een beleggersdag de groeistrategie.

Na sluiting van Wall Street volgen de cijfers van Adobe. Ook zal er aandacht uitgaan naar een andere Amerikaanse graadmeter voor inflatie: de productentenprijzen. Economen verwachten dat deze in februari met 0,3% op maandbasis zijn gestegen, even sterk als in januari.

Vrijdag 15 maart: Sif en Empire State-index



Vrijdag volgen de cijfers van Sif. Door forse kostenstijgingen zijn veel windmolenparken op zee niet meer rendabel en daar heeft de fabrikant van monopiles last van. Zo werd onlangs een contract in de VS opgezegd, maar Sif gaf aan dat de prognoses voor de aangepaste EBITDA voor 2025 en 2026 ongewijzigd bleven.

Ook is vrijdag de beurt aan HelloFresh. Vrijdag kelderde de koers van dit aandeel met circa 40% nadat de aanbieder van maaltijdboxen had aangegeven dat de eerder afgegeven outlook door veranderde marktomstandigheden niet langer haalbaar is.

Ook het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) en de detailhandelsverkopen trekken vrijdag ongetwijfeld de aandacht.

Agenda deze week

MAANDAG 11 MAART 2024 -

21:00 uur: Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)

DINSDAG 12 MAART 2024

06:30 uur: Faillissementen - Februari (NL)

06:30 uur: Inflatie - Februari (NL)

08:00 uur: Inflatie - Februari (Dld)

08:00 uur: Werkloosheid - Januari (VK)

11:00 uur: Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

12:00 uur: Lennar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:30 uur: Inflatie - Februari (VS)

14:00 uur: Maandrapport OPEC (Oos)

WOENSDAG 13 MAART 2024

07:00 uur: Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 uur: Handelsbalans - Januari (VK)

08:00 uur: Industriële productie - Januari (VK)

11:00 uur: Industriële productie - Januari (eur)

12:00 uur: Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 uur: Olievoorraden - Wekelijks (VS)

DONDERDAG 14 MAART 2024

07:00 uur: Pharming - Cijfers vierde kwartaal

07:30 uur: Basic-Fit - Cijfers vierde kwartaal

13:30 uur: Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 uur: Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 uur: Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 uur: Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

21:00 uur: Adobe - Cijfers eerste kwartaal (VS)

21:00 uur: Groupon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 15 MAART 2024

06:30 uur: Internationale handel - Januari (NL)

07:00 uur: Sif - Cijfers vierde kwartaal

07:00 uur: HelloFresh - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:45 uur: Inflatie - Februari (Fra)

13:30 uur: Importprijzen - Februari (VS)

13:30 uur: Empire State index - Maart (VS)

14:15 uur: Industriële productie - Februari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan - Maart vlpg (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!