Beursblik: hogere jaaromzet Pharming verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het afgelopen jaar meer omzet geboekt dankzij een sterker dan verwachte omzetgroei van Ruconest. Dit wordt vermoedelijk bevestigd in de jaarcijfers die donderdag voorbeurs bekend worden gemaakt.

Pharming kwam begin januari al met een update, waarin de Leidse farmaceut meldde dat in 2023 een 19 procent hogere omzet werd behaald.

De voorlopige omzetstijging tot 245 miljoen dollar is te danken aan een sterker dan verwachte omzetgroei van 10 procent tot 227 miljoen dollar voor het middel Ruconest, plus circa 18 miljoen dollar uit het middel Joenja, zei Pharming twee maanden geleden.

Eerder ging Pharming nog uit van een groei met een laag enkelcijferig percentage voor Ruconest. Het aantal nieuwe patiënten was in 2023 25 procent hoger dan een jaar eerder, volgens de farmaceut.

In 2022 boekte Pharming een omzet van 205,6 miljoen dollar, toen een omzetstijging van 3 procent op jaarbasis. De brutowinst lag toen 6 procent hoger op jaarbasis, op 188,1 miljoen dollar, en onder de streep bleef een nettowinst over van 13,7 miljoen dollar.

De kaspositie per eind 2023 was 215 miljoen dollar, tegen 199,2 miljoen dollar een kwartaal eerder, meldde Pharming in januari verder.

Joenja

Joenja, de Amerikaanse merknaam voor leniosilib, is een behandeling voor de aandoening APDS. Het middel is sinds het tweede kwartaal van 2023 op de markt. Na het derde kwartaal meldde Pharming een omzet van 10,3 miljoen dollar. Eind december waren er 92 patiënten voor dit middel in de VS ingeschreven waarvan 81 een betaalde therapie volgden.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 840 patiënten met de diagnose APDS geïdentificeerd in markten waar Pharming zich op richt, waarvan meer dan 200 in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er in de VS meer dan 1.100 patiënten met een genetische variantie, waarvan een deel mogelijk als APDS moet worden beschouwd. De uitkomst van studies hiernaar wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024, volgens Pharming.

Pharming blijft dit jaar focussen op meer goedkeuringen voor leniosoilib. Ook wil het bedrijf het middel doorontwikkelen voor andere primaire immuno-deficiënties, naast APDS. Daarvoor wil het bedrijf in het tweede kwartaal een Fase 2-klinische studie starten, werd in januari bekend.

Verder verwacht Pharming in het eerste kwartaal een advies van het Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau met betrekking tot de vergunningaanvraag van leniolisib voor volwassen en pediatrische patiënten vanaf 12 jaar met APDS in de EU.

Pharming wil in het eerste kwartaal ook een vergunningaanvraag indienen bij de Britse toezichthouder MHRA voor leniolisib op basis van de goedkeuring van de Amerikaanse FDA, zei de onderneming in november vorig jaar. Vooralsnog meldde Pharming niet dat dit is gebeurd. Mogelijk kan het biotechbedrijf hier donderdag bij de cijfers meer duidelijkheid over verschaffen.

Analisten van RBC rekenen voor APDS op een diagnosepercentage van 67 procent in de VS, waarna in driekwart van de gevallen ook behandeling volgt.

"Het grootste risico voor ons Outperform advies is een grote terugslag voor Joenja, ofwel commercieel ofwel door de toezichthouder", schreven de analisten eerder.

Een ander risico is de mager gevulde pijplijn van Pharming in combinatie met de kasstroom in de komende jaren. Dit kan Pharming aanzetten tot overnames, en dat brengt altijd risico’s met zich mee, volgens RBC.

Het aandeel Pharming noteerde maandagmiddag 1,2 procent hoger op 1,07 euro.