Pharming rondt rekrutering voor klinische studie leniolisib met kinderen af

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft maandag gemeld dat de laatste patiënt is gerekruteerd in haar Fase III klinische studie waarin het kandidaat-geneesmiddel leniolisib wordt geëvalueerd bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar gediagnostiseerd met geactiveerd fosfoïnositide 3-kinase delta syndroom, ofwel APDS.

Leniolisib, in de VS op de markt gebracht onder de merknaam Joenja, kreeg in maart 2023 goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder.

Pharming is van plan om de gegevens van deze studie met 4 tot 11-jarigen op te nemen in wereldwijde goedkeuringsaanvragen van leniolisib voor pediatrische patiënten met APDS, te beginnen in 2025.