September, de maand waarin ik geboren ben. De naweeën van de zomer, de voorbodes van de herfst. De maand waarin alles nog mogelijk is. Van een hitteperiode tot kou, wind en storm.

Geldt dat ook voor Pharming? De koersstijging van de laatste weken doet ons afvragen waardoor deze wordt veroorzaakt. Manipulatie? Ritjesmakers? Goede vooruitzichten? Voorzover wij weten is op dit moment de goedkeuring van leniolisib het allerbelangrijkst. Loopt men op die goedkeuring vooruit? Is er in de tussentijd niet elders meer winst te behalen? De omzetten van Ruconest zijn tot nu toe geruststellend, maar niet echt spectaculair.

De laatste keer dat ik een maanddraad opende was in februari dit jaar. Ik verzocht daarin om een beetje respect en humor. Ook noemde ik de dagelijks herhaalde riedeltjes, die weinig toevoegen. We gaan 't beleven......

Pharming UP!! :-)