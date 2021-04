Aandeel PROSUS AEX:PRX, NL0013654783

quote:

Pietje530 schreef op 1 april 2021 14:21:

ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft mogelijk de markt verrast door fors te investeren in aandelen Delivery Hero, terwijl juist eerder desinvesteringen waren verwacht door de investeerder. Dat stelde Bank of America donderdag in een rapport.Het in Amsterdam genoteerde Prosus verhoogde het belang in Delivery Hero naar krap 25 procent. Dat is goed voor 5 procent van de marktkapitalisatie van Prosus.Deze additionele aankoop kan het desinvesteringsproces juist op gang brengen, denkt Bank of America, omdat de kaspositie hierdoor tot nul daalt.Dit betekent dat het bedrijf geld moet lenen of andere bezittingen verkopen. Een lockup op het zeer grote belang in de Chinese internetgigant Tencent verliep in maart van dit jaar.Zo'n desinvestering zou vervolgens weer ruimte bieden om meer eigen aandelen in te kopen.Bij de extra miljarden die in Delivery Hero worden gestoken, speelt mogelijk ook een rol dat Prosus naast deals met Just Eat en eBay greep, denkt de Amerikaanse bank, terwijl Delivery Hero een snelgroeiende speler is met meer dan de helft van zijn activiteiten in opkomende markten. Daarbij kan Prosus gaan voor een consolidatie in de sector, met zijn belangen in Swiggy en Ifood van 40 en 62 procent, aldus de analisten.Bank of America heeft een koopadvies en een koersdoel van 160,00 euro voor Prosus. Het aandeel noteerde donderdag 5,9 procent hoger op 100,42 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999