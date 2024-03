Beursblik: beleggersvertrouwen schiet omhoog naar hoogste punt

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand sterk gestegen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van broker Saxo onder klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg van 2,8 naar 4,1, op een schaal van -15 tot 15. Het vertrouwen is daarmee op het hoogste punt beland sinds de metingen in april van 2022 zijn begonnen.

Het sentiment rond de AEX verbeterde slechts licht. Beleggers verwachten gemiddeld een stijging van 1,1 procent in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog 1,0 procent. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn gestegen van 1,5 naar 1,8 procent.

Ongeveer 56 procent van de beleggers heeft nog steeds een duidelijke voorkeur voor de IT-sector, gevolgd door de financiële sector met 39,4 procent. Daarna volgen de energiesector en grondstoffen met allebei 19,7 procent en de industrie met 18,2 procent. De energiesector stond vorige maand nog op 30,3 procent en heeft dus flink aan populariteit verloren.

Het populairste aandeel op de Amsterdamse beurs is bij de respondenten ASML. De chipgigant breidde zijn populariteit zelfs flink uit, van 28,0 procent in februari naar 31,6 procent in maart. Op de tweede positie staat een ander techbedrijf, namelijk Besi.

Maar wellicht opvallender was het wegzakken van Shell naar 1,8 procent, terwijl dit vorige maand nog 11,2 procent was.

Philips staat bij de verkoopkandidaten opnieuw op de eerste plaats, al is het sentiment wel iets verbeterd van 20,6 naar 14,0 procent. Prosus neemt met 11,6 procent nu de tweede plek in. De techinvesteerder heeft last van de koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. ASML bekleedt in deze lijst de derde positie met 7 procent.

