Bank of America verlaagt koersdoel Prosus naar €44

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Prosus verlaagd van 49,00 naar 44,00 euro met behoud van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Het koersdoel daalt, omdat de verwachte groei van een aantal cruciale dochterbedrijven van 5 procent naar 4 procent werd bijgesteld.

De winstgroei van 30 procent, de korting op de onderliggende boekwaarde van 34 procent, en de teruggave van 5 miljard dollar aan de aandeelhouders maken het aandeel echter koopwaardig, vatte de bank samen.

De analisten zien bovendien zeven overwegingen voor een "jumbodividend" bij Prosus.

Ten eerste hebben de gestage inkopen van eigen aandelen niet gezorgd dat de korting daalde. Die bleef binnen de bandbreedte van 29 tot 36 procent in de afgelopen twaalf maanden. Omdat er minder in het aandeel wordt gehandeld, zal de boekwaarde door de aandeleninkopen in het komende jaar nog maar met 2 procent stijgen, is het tweede argument.

Ten derde heeft Tencent, de belangrijkste investering van Prosus, het dividend met 42 procent verhoogd en aangekondigd het aandeleninkoopprogramma te verdubbelen in 2024. Met dit dividend heeft Prosus straks een vrije kasstroom van 1 miljard dollar in 2025, is het vierde argument.

Ten vijfde is het rendement op de aandeleninkopen geen onderscheidende factor meer voor het aandeel in Europa. Ten zesde is er ruim voldoende liquiditeit voor een superdividend en tenslotte is het belastingtechnisch efficiënt.

Het aandeel Prosus noteerde dinsdag 2,4 procent hoger op 28,31 euro.