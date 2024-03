Beurs in Hongkong flink hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In Azië noteerden de hoofdindices vanochtend overwegend hoger, met de Hang Seng index in Hongkong als positieve uitschieter met een winst van 2,5 procent. Onder meer de techaandelen Tencent en Alibaba gaven de beurs in Hongkong een duwtje in de rug. De Nikkei index in Tokio daalde vanochtend nipt, nadat bleek dat de producentenprijzen in februari zijn gestegen met 0,6 procent, waar analisten gepolst door Reuters rekenden op 0,5 procent. In januari bedroeg de stijging nog slechts 0,2 procent. Beleggers vrezen dat oplopende inflatiecijfers een opmaat kunnen zijn naar een renteverhoging. Sinds 2007 heeft de Bank of Japan de rente niet verhoogd. Vanmiddag om 13:30 uur zal de aandacht gericht zijn op de Amerikaanse inflatie in februari. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent hoger op 78,10 dollar per vat, na een vlak slot maandagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening, nadat Wall Street maandagavond vrijwel onveranderd sloot. Bron: ABM Financial News

