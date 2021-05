Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Prosus stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het koersdoel voor Prosus stevig verlaagd, van 128,50 naar 103,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. De analisten van Britse bank verhoogden wel hun winstramingen voor de internetinvesteerder met een notering op het Damrak. Dit jaar zal Prosus volgens de bank 3,79 euro per aandeel verdienen en volgend jaar 4,36 euro. De oude ramingen stonden op respectievelijk 2,77 en 4,28 euro. De reden om het koersdoel toch te verlagen, is volgens de analisten "puur het gevolg van het veranderen van de waarderingsmethodologie voor Tencent en Trip". Het gaat dus niet om een "fundamentele verandering van inzicht", benadrukte de bank. Op 21 juni komen Prosus en moederbedrijf Naspers met cijfers. Veel verrassingen zullen die volgens Barclays niet opleveren. Prosus noteerde vrijdag 1,2 procent hoger op 84,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.