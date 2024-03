Beursblik: experts vinden koerswinst Besi wel mooi geweest Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn neutraal gestemd voor maart. Dit bleek uit de maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano. Daarmee zijn de experts voor de tweede maand op rij neutraal gestemd. Voor februari was dit geen goede keuze van de experts, want inclusief dividend steeg de AEX met circa 4 procent, aldus Van Zeijl. Voor maart hebben de experts vooral vertrouwen in ASR, ASMI, ASML en Ahold Delhaize. Opvallend is dat zij liever wegblijven van de derde AEX-chipper. Besi staat zelfs helemaal bovenaan de lijst met floppers voor maart. "Dit aandeel heeft het veel beter gedaan dan ASML of ASMI", lichtte Van Zeijl toe. Verder hebben de experts ook weinig vertrouwen in Prosus, ArcelorMittal en Philips. Over Prosus zei Van Zeijl dat "men blijkbaar niet gelooft in de revival van de Chinese beurs". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.