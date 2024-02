Beursblik: optimisme beursexperts verdampt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme dat beursexperts aan het begin van dit jaar nog hadden, is volledig verdampt. Dit bleek uit de enquête die analist Corné van Zeijl van Cardano onder experts hield. "Afgelopen maand waren de experts erg enthousiast over de AEX. En dat is ook uitgekomen. De AEX steeg met een mooie 4,0 procent", blikte Van Zeijl donderdag terug. Maar voor februari is het enthousiasme volledig verdwenen, zag Van Zeijl. Voor februari tippen de experts ASML en Ahold Delhaize als kansrijke aandelen. Ook Prosus en DSM-Firmenich staan op het lijstje. Het aandeel waar analisten het meest negatief over zijn, is opnieuw Philips. "Met de aanhef 'Philips delivers strong full-year results' doet dit bedrijf een gooi naar 'Meest misleidende kop van het jaar'", zei één van de experts over de cijfers die Philips afgelopen week presenteerde. Naast Philips hebben de experts ook weinig vertrouwen in ArcelorMittal, Besi en Adyen. "Het lijstje voor februari is niet veel anders dan die voor januari", concludeerde Van Zeijl. Bron: ABM Financial News

