Tencent verdubbelt inkoopprogramma eigen aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft het inkoopprogramma van eigen aandelen ruimschoots verdubbeld. Dit maakte het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft, woensdag bekend. Het programma, dat in 2023 een waarde had van 49 miljard Hongkong dollar, zal dit jaar worden opgeschroefd tot meer dan 100 miljard dollar, zo maakte Tencent bekend bij de publicatie van jaarcijfers. Ook werd woensdag het dividend met 42 procent verhoogd tot 3,40 Hongkong dollar per aandeel. Dat was 2,40 dollar per aandeel over 2022. Bron: ABM Financial News

