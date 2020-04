Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Stilletjes en een beetje stiekem is het dorp uit de winterslaap gekropen.



Stilletjes omdat de burgemeester de strandtent nog gesloten houdt en de oranjefeesten heeft verboden, terwijl de meesten elkaar via de achtertuinen nog prima weten te bereiken voor een praatje en wat oranjebitter.

Per slot van rekening is er even weinig beters te doen in het dorp dan te genieten van het mooie voorjaarsweer, het gejoel en gekraai van spelende kinderen, horoscopen trekken en bij gebrek aan kerkdiensten met elkander de zegeningen te tellen.



Stiekem, want dat mag natuurlijk in deze tijden niet hardop gezegd worden, fluisteren we dat het eigenlijk best een leuke maand was en dat de angst het al weer verliest van het ongeduld. Nu maar uitkijken naar de heropening van de horeca en festiviteiten en zeker naar spoedig teken van leven van ons vriendschapsdorp in Spanje.



Een ieder weer veel geluk, wijsheid en geduld toegewenst!