Pharming « Terug naar discussie overzicht

Beste Pharming forum posters en lezers,Het corona virus (Covid-19) is nu toch wel een issue geworden waar niemand meer omheen kan. Volgens de laatste cijfers van vandaag zijn er inmiddels 86,986 mensen geïnfecteerd en 2,979 doden.(bron Johns Hopkins CSSE). Niet alleen personen zijn het slachtoffer, ook bedrijven, overheden en ook beleggers zijn al dan niet hard getroffen. Via deze link zijn er een aantal bedrijven te zien die al financiële gevolgen ondervinden van de corona crisis: www.iex.nl/Forum/Topic/1367847/2/Nega... Wat Pharming betreft, vorige week leverden wij 17.87% in. De maand februari 15.32% en het YTD verlies bedraagt nu 28.58% (de koers per 31 december was 1.5675, koers nu 1.1195).Terug naar maart nu. Eindelijk naar lang wachten komen 5 maart, voorbeurs, de 4e kwartaal en natuurlijk ook de jaarcijfers. Waarom wij zo lang moeten wachten is mij nog steeds niet duidelijk. Van te voren horen wij weinig tot niets wat de analisten denken. Meestal komen er pas na de cijfers wat commentaren van banken en andere instellingen. Belangrijker zal de outlook moeten zijn. Pharming heeft wat ijzers in het vuur (de pijplijn), maar ik verwacht weinig tot geen nieuws hiervan. Pharming draait volledig op Ruconest verkopen in de USA, uit Europa en andere delen van de wereld zijn de omzetten zeer beperkt.Het is te hopen dat de verkopen in de USA daar nog wat verder omhoog gaan. Verder lijkt het wel of de belangstelling voor het aandeel en het forum terug lopen. Niet geheel onverwachts. De sfeer is vaak verziekt en steeds meer posters haken af. Ook denk ik dat velen de handdoek (tijdelijk) in de ring gegooid hebben, en op andere aandelen overgestapt zijn. Ten slot van rekening is de performance, in tegenstelling tot vorig jaar, uitermate belabberd. We nemen al weken lang de laagste positie in de AScX in. Geen beste zaak.Sijmen & medewerkers moeten met goed nieuws komen, het beursklimaat is momenteel ook nogal guur.Ik denk dat we de €2 BBQ even moeten laten wachten tot de zomer of later.