Adyen « Terug naar discussie overzicht

ik ben niet zo onder de indruk van bovenstaand epistel. Het is eigenlijk elke keer hetzelfde verhaal. (te hoge multiple) (@1)



2) ze geven zelf een meerjarige omzetgroei af van ongeveer 30%, ze zitten daar dus al geruime tijd ver boven



3) dit plaatje is gebaseerd op de ingeschatte omzetgroei van 30% per jaar. Met grofweg dubbele omzetgroei ziet dit plaatje er erg anders uit, de hogere groei lijkt met afgelopen cijfers realistischer dan de 30% (of lagere ) groei



4-1) als er een klant weg zou gaan heeft dat nauwelijks impact, omdat ze erg veel klanten hebben in het topsegment, Uber heeft overigens al enkele keren dit 'gerucht' ontkend. Ik zie wel veel persberichten langskomen van grote nieuwe Adyen klanten (die dus bij hun oude partij weggaan). Ik zie weinig/geen persberichten van concurrenten van Adyen die een grote Adyen klant hebben overgenomen.

4-2) De marge die Adyen hanteert is aantoonbaar lager dan de directe beursgenoteerde concurrenten, maar bijvoorbeeld nog veel lager dan de (op de website gepubliceerde) tarieven van de niet beursgenoteerde concurrenten. Dit is een van de redenen dat Adyen juist zo groeit. de interne kosten van Adyen liggen significant lager dan die van grote en kleinen concurrenten, daarom kan Adyen veel lagere prijzen hanteren (en een betere service).

4-3) Welke dan? en waarom is dit een probleem? 'nieuwe concurrenten' kan je in elk geval, op elk moment van ieder bedrijf zeggen. Er is niet een grote nieuwkomer op deze markt die binnen korte tijd een grote concurrent voor Adyen zal zijn. Deze is ook niet op korte termijn te verwachten, aangezien de eisen die aan dit soort bedrijven gesteld worden door lokale regulators erg hoog zijn, en Adyen in veel landen hieraan voldoet. Elke nieuwkomer die enigszins concurrerend wil zijn zal dit dus ook in alle landen waar Adyen zit moeten kopiëren. behalve de financiële regulering, is dit ongeveer even complex (zo niet complexer) voor de licentieovereenkomsten met Visa/Mastercard en andere betaalmethoden wereldwijd. Zo'n netwerk bouwen kost op zijn minst heel veel tijd. je kan dit niet zonder klanten/geld uitbouwen.

4-4) ook weer zo'n dooddoener, uiteraard is dit een risico, maar is dit specifiek een groot risico voor Adyen, of is dit een algemeen risico voor een willekeurig bedrijf dat programmeert? Waarom schat je het risico voor Adyen groter in dan bijvoorbeeld voor een bank, een concurrent of voor een ander betaalbedrijf? Denkt analytisch denker dat de kwaliteit van Adyen programmeurs lager is dan bij concurrenten, en waar is dit dan op gebaseerd?

4-5) Adyen verdient zowel per transactie, als per hoogte van transactie bedrag. Afgelopen tientallen jaren is de e-commerce markt in de hele wereld gegroeid, in sommige regio's harder dan andere. Er is geen enkel jaar geweest dat e-commerce is gekrompen, ook niet tijdens crises. Adyen zit wereldwijd, ook in landen die de grote groeispurt nog voor zich hebben (Azie, Afrika, Zuid Amerika). Er is echt geen enkele aanleiding om te verwachten dat elektronisch betaalverkeer terug zal lopen, in geen enkel land, niet voor e-commerce, niet voor mobiel, niet voor card present. niet in crisistijd, er is gewoon geen enkele reden om te verwachten dat wereldwijd er ineens minder transacties zouden zijn. (anders graag bron vermelden)



5) dit is al ingeprijsd , maar op zich wel correct. Het is niet te verwachten dat dit dus voor iemand als een verassing komt, of dat hierdoor de prijs significant zal dalen.



6) Bij een beursgang worden er aandelen verkocht. Het is zeer gebruikelijk dat durfinvesteerders, VC's en andere financiers die jaren veel risico hebben genomen hun winsten verzilveren en (gedeeltelijk) uitstappen. Analytisch denker mag een paar voorbeelden noemen van beursgangen waarbij niemand iets heeft verkocht (en er uitsluitend verwaterd is). de oprichters hebben ook een klein percentage verkocht, so what. Ze hebben nog zeer veel aandelen over.



Een van de grootste problemen van dit aandeel vind ik de volatiliteit, er zijn niet genoeg aandelen in de markt, dus vroege aandeelhouders zouden veel meer moeten verkopen om te zorgen dat er een goede hoeveelheid aandelen in de markt verhandelbaar is.