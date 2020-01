BeursVandaag: Aftellen

Update, na Unilever, (min of meer) Royal Dutch Shell en Core Labs is Neways nummer vier dit cijferrondje:

Woensdag moet het gebeuren. Handtekeningen zijn ingeprijsd. Duimen dat er niet op het laatste moment, zoals in mei vorig jaar, toch nog gedoe ontstaat. De Chinees-Engelse vertaling - of andersom - schijnt in ieder geval te kloppen.

Dollar firms as Sino-U.S. trade deal day draws near https://t.co/c8QHEoisuR pic.twitter.com/HFXGXtbUtu — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Veel bedrijfsnieuws is er niet, maar deze adviezen interesseren u wellicht. Er is een downgrade voor NN en zo te zien vonden JP Morgan en Jefferies de nieuwjaarsborrel vrijdag van Euronext geslaagd:

Adyen: naar €776 van €695 - Citigroup

ASML: naar €310 van €265 - Citigroup

NN: naar neutral van outperform en naar €37 van €40 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €11,50 van €11,20 - Bernstein

Euronext: starten met buy en €88 - Jefferies

Euronext: naar €85 van €81 - JP Morgan

Dan is er een persbericht van een bekende biofarmaceut uit de Lage landen. Copypaste uit het persbericht, voor wie het kan ontcijferen:

Galapagos heeft de rekrutering voor de PINTA Fase 2 klinische studie met GPR84 remmer GLPG1205 voltooid.



PINTA is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde Fase 2-studie die de werkzaamheid, veiligheid en medicijneigenschappen onderzoekt van een 100 mg eenmaal daagse orale dosis van GLPG1205 bij meer dan 60 patiënten met idiopathische longfibrose (IPF).

En deze nog, ArcelorMittal. Hier meer. Reuring in de sector, wat denken ThyssenKrupp en Salzgitter aan fusie?

13 Jan - 07:41:31 [RTRS] - ITALY'S PM SAYS TRUSTS NEGOTIATIONS WITH ARCELORMITTAL OVER ILVA STEEL PLANT WILL BE COMPLETED SOON- PAPER

Zie mijn uitgebreide vooruitblik van gisteren of anders beknopt de agenda: we doen het deze week met omzetcijfers 2019 van Takeaway en Beter Bed en jaarcijfers van alle Amerikaanse grootbanken, ofwel JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley. BlackRock is er ook.

China komt vrijdag met haar BBP-cijfer 2019, de consensus luidt 6,0% op jaar- en 1,5% op kwartaalbasis. Vandaag is de agenda helemaal leeg en de koersen openen in alle rust. Niks bijzonders te zien. Japan is dicht, de Amerikaanse rente dikt een basispunt aan en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met echt nog wel wat nieuwtjes:

08:05 Galapagos werft voldoende patiënten voor studie

07:56 'LSE binnenkort naar Brussel voor Refinitiv-deal'

07:44 Euronext-baas houdt Spaanse beurs in vizier

07:10 Aantal faillissementen vorig jaar opgelopen

07:08 Beurzen Azië overwegend vooruit

12 jan Beleggers gespitst op beklinken deal China-VS

12 jan Wisseling in top betalingsbedrijf Wirecard

12 jan Moeder aller beursgangen levert nog meer op

12 jan Grotere kans op rentestap Britse centrale bank

11 jan 'Belegger positief over financiële markten ondanks onrust Iran'

11 jan Airbus onttroont Boeing als grootste vliegtuigbouwer

10 jan Wall Street eindigt in het rood

10 jan 'HSBC begint verkoop Franse consumentenbank'

10 jan Weinig beweging op Wall Street

10 jan 'Thyssenkrupp en Salzgitter denken aan staalfusie'

10 jan Reggeborgh vergroot belang in VolkerWessels verder

10 jan Autoriteiten VS duiken in patentzaak Philips

De agenda is wel eens wat voller geweest. Niet getreurd, de rest van de week is druk met jaarcijfers VS banken en veel macrodata:

10:30 VK industriële productie nov -0,2% MoM

En dan nog even dit

We duimen.

China's U.S. trade deal commitments not changed in translation: Mnuchin https://t.co/ZmncnjPTTU pic.twitter.com/eiWz2Rrmu0 — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Verhip, in alle stilte:

Dit is serieus, vliegverkeer et cetera om het even bot - sorry - tot de economie te beperken. In Nieuw-Zeeland staat geloof ik ook al zo'n ding te pruttelen.

Tesla vanmiddag weer?

Electric car stocks jump after China signals it won’t continue reducing subsidies https://t.co/qQiXqdfCPv — Bloomberg (@business) January 13, 2020

Waar klotst het geld niet over de plinten?

The health industry’s more than $1 trillion in “firepower” should deliver a deal boom in 2020, a new report shows https://t.co/gk1iaEBTZL — Bloomberg (@business) January 13, 2020

Oh oh Den Haag deel zoveel:

The Netherlands has a thriving marijuana culture. But it could miss out on billion of euros in profits https://t.co/sy92BkxkDj via @BW — Bloomberg (@business) January 13, 2020

Hamvraag is: wordt Vanguard niet veel te groot?

Vanguard has unquestionably been a boon to the world, helping batter down costs for everyone. But its rampant growth raises some thorny questions. Here's our big read https://t.co/6EbaRsMcPe and a short thread. pic.twitter.com/9WTZEeu0fs — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) January 12, 2020

Deze had ik gisteren al in mijn vooruitblik:

Deze week komen in VS de grootbanken met jaarcijfers 2019. Grote verschil tussen VS en EU banken was na uitbreken kredietcrisis gedwongen herkapitalisatie. VS en EU bankenindices, wereldindex en paar illustere namen, herbelegd, geïndexeerd en in euro's sinds bodem 2009 pic.twitter.com/AjA4az3S2g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 12, 2020

En deze ook:

Nog even over de beursreuring van de week. Vind 'm zelf zowaar keer aardig gelukt en voor deze keer weggeven. Mn stukje in IEX Magazine van deze week #AEX #goud https://t.co/HANDYR04qu pic.twitter.com/MeBF9xR584 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 12, 2020

Duitse banken is niet veel meer en de o zo belangrijke auto-industrie moet de slag om elektrisch voeren in een teruglopende markt: misschien hebben we Peak Germany al gezien.

Good Morning from #Germany where econ probably grew at 0.5%, weakest pace since 2013 last year as carmakers to machinery makers were hit by trade tensions, a report is expected to show Wed. Buoyed by low unemployment, consumers picked up some of slack, preventing recession. (BBG) pic.twitter.com/RkziYGZtRc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 13, 2020

Intussen aan de andere kant van de Noordzee:

UK financial firms' sentiment improves for first time in four years: survey https://t.co/7325rXGIfc pic.twitter.com/8bRSBDdwnf — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

En van de wereld:

China December trade growth seen rebounding, but analysts remain cautious: Reuters poll https://t.co/Rf4z8OjqIG pic.twitter.com/poHmK1xBC6 — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.