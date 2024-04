Beursblik: volumes Adyen overtreffen verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft de betaalvolumes harder zien stijgen dan verwacht, maar de omzet viel wel wat tegen. Dit stelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport na de cijfers van de Amsterdamse betaalspecialist. De omzet steeg met 21 procent tot 438 miljoen euro, maar dit was een procent minder dan waar de consensus op mikte. De betaalvolumes vielen dan weer zes procent hoger uit dan voorzien. De take rate schoot vijf procent tekort, mede door grotere klanten die sneller groeiden en door de nieuwe klant Cash App. Adyen trok 26 nieuwe werknemers aan en dat was minder dan waar Jefferies op had gerekend. Jefferies verwacht dat beleggers wat terughoudend zullen reageren op de cijfers, aangezien de verwachtingen voor de omzet hoger lagen. Die eerste teleurstelling zal volgens Jefferies echter ook weer verdwijnen, als het besef komt dat dit het gevolg was van een verschuiving naar grotere klanten. "Kortom, koersdruk is een koopkans", aldus analist Hannes Leitner. Adyen herhaalde donderdag de outlook. Jefferies heeft een koopadvies op Adyen met een koersdoel van 1.821 euro. Het aandeel sloot woensdag op 1.418,40 euro. Bron: ABM Financial News

