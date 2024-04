Beursblik: omzetgroei Adyen vertraagt licht

(ABM FN-Dow Jones) Adyen zal over het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten presenteren dan een jaar eerder, maar minder dan in het voorgaande kwartaal, door seizoenseffecten. Ook zal de omzetgroei op jaarbasis iets trager zijn dan in het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, ingezien door ABM Financial News.

De analisten rekenen gemiddeld op een verwerkt betaalvolume van 281 miljard euro in het kwartaal, 38 procent meer dan de 204 miljard een jaar eerder, maar minder dan de 301 miljard in het vierde kwartaal.

De marge, of take rate, zou met 15,5 basispunten lager zijn dan de 17,7 basispunten een jaar eerder en ook iets lager dan de 15,7 basispunten in het voorgaande kwartaal.

De netto-omzet wordt voorzien op 442 miljoen euro, 22 procent hoger dan de 362 miljoen een jaar eerder, maar lager dan de 473 miljoen in het vierde kwartaal. De omzetgroei was een jaar eerder 25 procent. In het vierde kwartaal was dit 24 procent.

De bijdrage van de nieuwe grote Amerikaanse klant Cash App verhoogt de omzetgroeiverwachting van Jefferies met 100 basispunten.

De strategie om de samenwerking met klanten steeds verder uit te bouwen en zo een steeds groter deel van het betaalverkeer van dezelfde klant in handen te krijgen, een groeiende wallet share, is een belangrijke groeifactor volgens Jefferies.

Goldman Sachs wees er verder op dat de winkelverkopen inmiddels 16,6 procent van de volumes uitmaken, waar dat in 2020 nog maar 10,6 procent was. Ook nieuwe klanten zoals Shopify, Klarna en Bill.com kunnen meer groei opleveren dan de markt verwacht, stelden analisten van Goldman Sachs.

Jefferies voorziet een volumegroei in het eerste kwartaal van 37 procent op jaarbasis tot 289 miljard euro en is daarmee 3 procent positiever dan de consensus. Bij Unified Commerce zou dit 14 procent zijn op jaarbasis, met een trage start van het jaar voor retailers, terwijl Digital met 51 procent volumegroei zou moeten profiteren van de Cash App. Voor Platforms rekent Jefferies op een volumegroei van 46 procent op jaarbasis. Vergeleken met het vierde kwartaal zouden de volumes met 30 procent dalen bij Unified Commerce, denkt Jefferies, en met 5 procent groeien bij Digital en met 9 procent bij Platforms.

Goldman Sachs merkt op dat concurrenten zoals PayPal inmiddels meer focussen op winstgevende groei, waardoor de prijsconcurrentie zal afnemen.

Beleggers zullen ook letten op de matiging van de investeringen in personeel. Door minder nieuwe medewerkers aan te nemen kan Adyen de marges weer snel laten stijgen.

Adyen wil in de periode 2024 tot en met 2026 de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 weer boven de 50 procent liggen. Verder zal Adyen ongeveer 5 procent van de netto-omzet blijven inzetten voor investeringen.

Begin februari, bij de jaarcijfers, zei CFO Ethan Tandowsky in een toelichting op de cijfers, dat Adyen dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de outlook zal uitkomen.

Adyen publiceert de cijfers op donderdag 25 april. Het aandeel noteerde woensdag een procent hoger op 1.423,20 euro.