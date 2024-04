Citigroup verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup blijft positief over Adyen in aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal, op basis van een aantrekkende groei van e-commerce, afnemende concurrentie van Braintree en Stripe en minder ongunstige wisselkoerseffecten, en verhoogde het koersdoel daarom van 1.700 naar 1.800 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Ook zette Citi het aandeel Adyen op 'positive catalyst watch', wat betekent dat de bank verwacht dat het aandeel dit cijferseizoen bovengemiddeld zal presteren. De bank verhoogde zijn taxaties voor de volumegroei in 2024 tot en met 2026 met 4 tot 7 procent. De analisten houden wel rekening met een lagere 'take rate' of marge, waardoor de opwaartse ruimte voor de omzet relatief kleiner is: hiervoor ging de verwachting met 1 tot 2 procent omhoog. Voor de EBITDA-marge blijft Citi echter substantieel positiever dan de outlook van het bedrijf zelf. Adyen mikt op een marge van 50 procent in 2026. Citi denkt dat dit in de tweede helft van 2024 al het geval zal zijn. Citi verwacht dat Adyen de outlook op 25 april zal herhalen, omdat de kwartaalupdate focust op de omzet en de volumes en niet op de winstgevendheid. Het aandeel Adyen steeg maandag 1,6 procent naar 1.444 euro. Bron: ABM Financial News

