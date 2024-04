Adyen haalt meeste groei uit grote klanten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de meeste volumegroei gezien bij grote klanten, waardoor de omzetstijging wat tegenviel. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Hoewel de verwerkte betaalvolumes de verwachtingen overtroffen, stelde de omzetgroei wat teleur, aldus Roeg, wijzend op een lager dan voorziene 'take rate'. De reden daarachter is dat Adyen vooral groeide bij zijn grootste klanten, waar de take rate lager ligt. De omzetgroei van 21 is overigens slechts een beperkte vertraging ten opzichte van kwartalen eerder en valt nog binnen de doelstellingen van het bedrijf voor de middellange termijn en past ook bij eerdere opmerkingen van Adyen dat de groei dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van die outlook zal uitkomen, aldus Roeg. Degroof mikt voor dit jaar op een groei van 23 procent. Adyen wil in de periode 2024 tot en met 2026 de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent zien groeien. "Al met al zien we geen aanleiding om onze taxaties noemenswaardig aan te passen", aldus Roeg. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Adyen met een koersdoel van 1.400 euro. Het aandeel verloor donderdagochtend 14,1 procent van zijn waarde op 1.218 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.