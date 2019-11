AMG « Terug naar discussie overzicht

@mlvdn:

1) AMG SIGNS MULTI-YEAR CONTRACT TO SUPPLY AVAILABLE

PRODUCTION TO GLENCORE

Amsterdam, 26 September 2019 (Regulated Information) --- AMG Advanced

Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased

to announce that it has signed a long-term agreement to supply 100% of its

available ferrovanadium production from both the existing and the future Ohio

facilities to Glencore AG, a subsidiary of Glencore plc (“Glencore”).

2) Geen financiële details zijn afgegeven, wel dat ze hierdoor minder fluctuaties hebben op de prijs van vanadium en dat de kosten van verkoop afnemen. Per saldo positief in de komende jaren en minder risico.

3) Toevoeging EBITDA; hoger dan verwachte EBITDA door de aanschaf van titanium master alloys.