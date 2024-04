Obligatie: AMG haalt met succes 100 miljoen dollar op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Critical Materials heeft met de uitgifte van een nieuwe obligatie 100 miljoen dollar opgehaald. Dit meldde het concern maandag laat. De lening is gestructureerd als een zogenaamde fungibel add-on bovenop een bestaande lening van 350 miljoen dollar. De lening heeft dezelfde prijsstelling, voorwaarden en aflooptijd in 2028 als de bestaande lening van 3560 miljoen dollar. AMG zal de opbrengsten van de nieuwe lening gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en de ontwikkeling van lithiumbronnen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.