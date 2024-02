Beursblik: meevallende resultaten maar tegevallende outlook AMG

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, maar dit was vooral te danken aan eenmalige meevallers, terwijl de outlook voor 2024 tegenvalt. Dit concludeerden analisten van Berenberg donderdag in een rapport.

AMG boekte in het vierde kwartaal een omzet van 367 miljoen dollar, wat minder was dan de 406 miljoen dollar waarop Berenberg rekende. Maar de EBITDA was met 71 miljoen dollar wel een stuk beter dan de 43 miljoen dollar waarop de zakenbank rekende. Die meevaller schreven de analisten toe aan onverwachte posten en meevallende verschepingen.

Woensdagavond merkte AMG op dat de prijsdruk sinds de update over het derde kwartaal alleen maar erger is geworden. Op basis hiervan voorziet AMG een aangepaste EBITDA in 2024 van ongeveer 130 miljoen dollar. Dat is ruim minder dan de 164 miljoen dollar waarop Berenberg rekende. De analistenconsensus lag daar nog ruim boven met 189 miljoen dollar. De oude outlook stond op 200 miljoen dollar.

Berenberg heeft een Houden advies op AMG met een koersdoel van 21,00 euro. De analisten voorzien vanochtend een negatieve reactie op de beurs. De bank denkt echter wel dat het dieptepunt inmiddels voor AMG is bereikt.