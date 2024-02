Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 22,00 naar 18,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Frank Claassen. Het vierde kwartaal was volgens Claassen "verrassend sterk", maar vooral te danken aan eenmalige meevallers. "Maar de pijnlijke daling van de lithiumprijzen resulteerde in opnieuw een waarschuwing voor 2024", ging de analist verder. AMG voorziet voor dit jaar een aangepaste EBITDA van ongeveer 130 miljoen dollar, waar het eerder nog uitging van ongeveer 200 miljoen dollar. Claassen gaat zijn taxatie met 65 tot 70 miljoen dollar verlagen voor 2024 en 2025, meldde hij donderdag. Het aandeel AMG steeg donderdag, na een lagere opening, met 1,8 procent naar 19,42 euro. Bron: ABM Financial News

