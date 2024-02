Techrally na overdonderende cijfers Nvidia - AEX weer in buurt van record

De beurzen stonden de voorgaande dagen op de rem, in afwachting van de cijfers van Nvidia, maar gaven vandaag weer vol gas, nadat de Amerikaanse techreus voor de achtste keer in negen jaar de verwachtingen wist te overtreffen.

De AEX-index schoot met 1,3% omhoog naar 857,51 punten en is daarmee weer op een haar na verwijderd van het slotrecord van 858,11 punten van vorige week vrijdag. Ook de Midkap (+1,8%) en de AScX (+1,1%) sloten overtuigend hoger.

De AEX-index telde slechts een viertal dalers, allen in de defensieve hoek: Aegon, DSM-Firmenich, Unilever en Ahold Delhaize. Ook in de Midkap moesten we de verliezers met een lantaarntje zoeken. Alleen Corbion en Fagron hielden de voeten niet droog. De kopgroep bestond uit de drie chippers.

Er werd een karrevracht aan cijfers over de financiële markten uitgestort, waarbij vooral Nvidia (gisteravond) en Besi (vandaag) in het oog sprongen. Vandaag openden zes bedrijven hun boeken (naast Besi waren dat Arcadis, Nedap, ForFarmers, Van Lanschot Kempen en Aalberts) en gisteren was AMG nog aan zet. De cijfers werden overwegend positief ontvangen, op ForFarmers en Nedap na.

Nvidia flikt het hem wéér

Als beleggers over de hele wereld hun adem inhouden, weet je dat je te maken hebt met een uitzonderlijk bedrijf. En uitzonderlijk is Nvidia, waar het hier om gaat, zeker. Het is op dit moment de absolute leider in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en dat zien we ook terug in de resultaten.

De verwachtingen waren al hoog gespannen, maar Nvidia wist deze toch te verslaan.De omzet steeg in Q4 met maar liest 265% op jaarbasis, met name gedreven door het onderdeel Data Center. Nvidia sluit hiermee een recordjaar in stijl af. Voorafgaand aan de cijferpublicatie stond het aandeel onder druk, maar de Day After gingen de aandelen als warme broodjes over de toonbank. Bijna 15% erbij en dan gaat het opeens hard, met een bedrijf met een beurswaarde van een slordige $1,9 biljoen:

Op basis van de pre-market koers is de beurswaarde van Nvidia in 24 uur gegroeid met de market cap van Shell. — Jean-Paul van Oudheusden (@JPvOudheusden) February 22, 2024

Voor Hildo Laman van de IEX Beleggersdesk vormden de cijfers aanleiding om het koersdoel nog eens tegen het licht te houden. Is de explosieve groei tanende? Of zit er nog meer in het vat?

Nvidia op weg naar $100 miljard omzet https://t.co/vT4X1UFkpO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2024

Ook Besi wordt op handen gedragen

Ook Besi kreeg beleggers op de banken: de koers, die afgelopen jaar al een keer over de kop was gegaan, schoot met nog eens bijna 5% omhoog. De omzet was afgelopen jaar meer dan verdubbeld naar $60,9 miljard en voor het nieuwe boekjaar ligt $100 miljard binnen bereik. "Het begint er steeds meer op te lijken dat hybrid bonding een succes gaat worden voor Besi", schrijft Hildo Laman in zijn analyse. "En hybrid bonding kan een belangrijke rol gaan spelen in de chiptechnologie van de toekomst."

Het klinkt prachtig, maar is die groei niet onderhand in de koers verwerkt? Het oordeel van Laman kunt u lezen in deze analyse.

Klinkende jaarcijfers voor Aalberts

Ook de cijfers van Aalberts vonden een warm onthaal. "Zoals wel vaker onderschat de markt de kwaliteiten van het concern", verzuchtte Martin Crum van de IEX Beleggersdesk.

De koersstijging van 7% ten spijt plaatst hij wel wat kanttekeningen. Het dividendvoorstel is een beetje mager en een concrete outlook voor de rest van het jaar ontbreekt (zoals wel vaker overigens). Is dit een klein plooitje dat wel weer gladgestreken zal worden of moet u zich toch wat zorgen maken?

Cijfers Aalberts om door een ringetje te halen https://t.co/2Dx72IiPjK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2024

Ook Arcadis stelt niet teleur

Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis stelde niet teleur met de cijferset: het aandeel steeg 4,5% in waarde. Daar is ook enige reden toe. De cijfers zijn in de prik en het bedrijf kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Arcadis is flink op overnamepad en door deze acquisities veel meer data-gedreven, wat allerlei mogelijkheden biedt.

Of het aandeel daarmee koopwaardig is, hangt natuurlijk ook af van de prijs. De koers staat nu ruim 27% hoger dan een jaar geleden. Is het aandeel daarmee niet te ver op de muziek vooruit gelopen? Of is er nog voldoende potentie?

Arcadis breekt vele records https://t.co/1d6Jzziu39 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2024

AMG bereidt de markten voor op nóg meer tegenwind

Wie in dit aandeel belegt, is voor het rendement grotendeels afhankelijk van de nogal volatiele lithium- en vanadiumprijzen. Dat kan soms in uw voordeel uitpakken en soms in uw nadeel. Dat het tweede scenario in Q4 het geval zou zijn, was vooraf al wel duidelijk, en dat bleek ook zo te zijn.

De lithiumprijzen stonden stevig onder druk. De omzet daalde met 5,8%, maar hoe lager Hildo Laman in de kwartaalrekening kwam, hoe groter de minnen. De brutowinst kelderde met 53,9% en de nettowinst met 96,4%.

Het concern waarschuwde dat de marktomstandigheden dit jaar nog slechter zullen zijn. De vraag is: blijft het groeiverhaal nog wel overeind? Beleggers beloonden AMG met een koersstijging van ruim 5%, maar op jaarbasis staat het aandeel nog altijd ruim 47% onder water.

Is het aandeel AMG nog koopwaardig na teleurstellende outlook? - https://t.co/DLY0vdVEhH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 21, 2024

ForFarmers krijgt handen niet op elkaar



ForFarmers (-1,8%) was vandaag een van de weinig dalers op het Damrak. De resultaten stonden onder druk en het bedrijf moet het mes zetten in het dividend. Maar beleggers kijken door de voorruit in plaats van de achteruitkijkspiegel. Zij weten dat 2023 een overgangsjaar is. Het bedrijf heeft een nieuwe strategie ontvouwt, waarbij het bedrijf nog dichter bij de boeren staat met een lokale aanpak. Zal dit het bedrijf weer op de rit krijgen? Het oordeel van Peter Schutte van de IEX Beleggersdesk kunt u morgen lezen, mits u abonnee bent.



Centrale banken hebben geen haast met renteverlagingen



Het macronieuws werd een beetje ondergesneeuwd door het cijfergeweld. Zo werden de notulen van de laatste beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de ECB gepubliceerd. Beide banken lijken geen haast te hebben om de rente te verlagen. De Fed is bang om te snel te gaan: dat kan een averechts effect hebben. De ECB is tevreden over de richting die de inflatie op gaat, maar kijkt nog even de kat uit de boom. Reken er dus voorlopig maar niet op.

Krimp eurozone neemt af

Ook werden de samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone bekend gemaakt. Er was nog steeds sprake van krimp, maar het cijfer was wel beter dan verwacht: de index steeg van 47,9 in januari naar 48,9, terwijl op 48,5 was gerekend. Vooral de dienstensector lijkt uit het dal te zijn geklommen.

De Amerikaanse economie staat er nog altijd een stuk sterker voor. Daar kwam de samengestelde inkoopmanagersindex (gemeten door S&P Global) uit op 51,4 en dat duidt op groei. Het cijfer is wel lager dan vorige maand (52 punten) en dat ligt aan de dienstensector. In de industrie nam de groei nog wél toe.

Ook voor de Nederlandse economie was er goed nieuws. In 2023 maakte het BBP nagenoeg een pas op de plaats (een zuinig plusje van 0,1%), maar dit jaar zal dat waarschijnlijk aantrekken tot +1,1% en in 2025 naar +1,6%, zo blijkt uit een nieuwe raming van het CPB. Het houdt allemaal nog niet erg over, maar de trend is wel omhoog. Houd er wel rekening mee dat de koopkracht volgend jaar niet verder zal stijgen.

Techrally op Wall Street

Ook op Wall Street was Nvidia het gesprek van de dag. De koers staat op het moment van schrijven 15% hoger. Veel andere techbedrijven liften mee. Zo koerst Meta koerst 4% hoger, Micron krijgt er 4,9% bij en staat het aandeel AMD zelfs 11,4% in het groen.

Ook Moderna koerst 11% hoger, maar dat heeft een andere reden: de farmaceut wist tegen de verwachting in zwarte cijfers te schrijven, mede geholpen door kostenbesparingen.

De positieve stemming vertaalt zich over een breed front in hogere koersen, waarbij vooral de techzware Nasdaq (met een plus van 2,5%) de wind in de zeilen heeft.

Rentes maken een pas op de plaats

Rust aan het rentefront: de meeste tienjaarsrentes maken een pas op de plaats, alleen de Franse rente daalt met één basispuntje. De Amerikaanse rente is de afgelopen weken opgelopen tot het niveau dat voor het laatst in november werd gemeten.

België: 2,99%

Duitsland: 2,44%

Frankrijk: 2,91%

Italië: 3,91%

Nederland: 2,71%

VS: 4,33%

De brede markt

De AEX eindigde 1,3% hoger. Daarmee doen we het even goed als de Fransen, iets minder goed dan de Duitsers (+1,5%), maar beter dan de Belgen (+0,5%). De DAX brak een nieuw record.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 14,19.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,7%, S&P500 +1,7% en Nasdaq +2,4% (!)

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0816 dollar.

De goudprijs staat 0,2% lager op $2.022,03 per troy ounce.

De bitcoin stijgt licht naar $51.494,97.

De olieprijzen zitten nog wat steviger in de lift. De koers van Brent staat 0,7% hoger op $82,67. WTI koerst 0,9% hoger op $78,76.

Verder op het Damrak

Aalberts en AMG worden beloond voor de cijfers en ForFarmers niet.

Ahlström Invest heeft voor het eerst een belang in BAM Group gemeld, van zo'n 3%. De koers is met 2% gestegen.

Galapagos koerst 1,5% hoger voorafgaand aan de cijfers

Van Lanschot Kempen heeft in 2023 meer winst geboekt en het beheerd vermogen zien stijgen en werd hiervoor beloond met een koerswinst van 4,7%.

Nedap heeft over 2023 de resultaten zien aantrekken en verhoogde het dividend, maar ging op de beurs toch 0,3% onder nul.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Morgen is het vrijdag en dat betekent dat er weer een nieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen. Lezersvragen zijn welkom in onderstaande comments.

Stem nu voor de Gouden Stier Publieksprijs

Het is ieder jaar weer spannend: de uitreiking van de Gouden Stier Publieksprijs. Sinds enkele jaren reiken we die uit aan de Beleggingsinstelling van het Jaar.



U bepaalt dus welke beleggingsinstelling de publieksprijs mee naar huis mag nemen. Want wie kan dat beter bepalen dan de particuliere belegger zelf? Stemmen kan hier

Agenda: Galapgos, Brunel en Duits BBP

We zijn er nog niet met de cijfers. Vanavond om 22 uur komt Galapagos nog door. De focus van analisten zal waarschijnlijk vooral liggen op de cashburn en de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca, waar het biotechbedrijf onlangs afscheid van nam. De laatste analyse van de IEX Beleggersdesk, van enkele weken geleden, vindt u hier.

Hierna nemen we - voor even - weer wat gas terug. Morgen voorbeurs staan de kwartaalcijfers op de agenda van Brunel, BASF, Allianz, Deutsche Telekom en het Belgische Proximus.

In Duitsland staan het definitieve BBP over Q4 en de Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen) op de rol. Uit het voorlopige cijfer bleek dat de Duitse economie was gekrompen, al heeft Duitsland afgelopen jaar wel Japan van de troon gestoten als derde grootste economie ter wereld.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 Allianz Q4-cijfers

07:00 BASF Q4-cijfers

07:00 Deutsche Telekom Q4-cijfers

07:00 Proximus Q4-cijfers

07:30 Brunel Q4-cijfers

07:30 Cofinimmo Q4-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q4 (definitief)

10:00 Duitsland Ifo-index ondernemersvertrouwen februari

Ik wens u een fijne avond!