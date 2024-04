AMG stapt in nucleaire energiesamenwerking Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG Critical Materials neemt deel aan een nieuw opgericht platform voor nucleaire energie, opererend onder de naam NewMox SAS. Dit maakte de producent van metallurgische producten en systemen met een notering in Amsterdam donderdag bekend. NewMox is een dochter van het Duitse ALD Vacuum Technologies. AMG gaat in deze samenwerking de technologie beschikbaar stellen waarmee de productie van splijtstof uit plutonium en uranium mogelijk is. Deze technologie draagt de naam MOX. Financiële details werden in het persbericht van AMG niet vermeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.