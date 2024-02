AMG waarschuwt voor nog meer tegenwind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het vierde kwartaal van 2023 de winstgevendheid zien dalen, vooral door de lagere prijzen voor lithium, en waarschuwde dat de marktomstandigheden in 2024 nog slechter zullen zijn. Dit bleek woensdag uit de cijfers die AMG nabeurs publiceerde. AMG boekte in het vierde kwartaal een omzet van 367,2 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA van 71,1 miljoen dollar. In het derde kwartaal kwam de EBITDA uit op circa 54 miljoen dollar en in het vierde kwartaal van 2022 op 104 miljoen dollar. ING rekende voor de laatste drie maanden van 2023 op een EBITDA van 46 miljoen dollar. In heel 2023 boekte AMG op een omzet van 1,63 miljard dollar een aangepaste EBITDA van 350,5 miljoen dollar, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2022. Dat is de hoogste winst in de zestienjarige historie van bet bedrijf, benadrukte CEO Heinz Schimmelbusch. Wel werden de omstandigheden gedurende 2023 alleen maar slechter, voegde de topman toe. De outlook van AMG ging uit van een EBITDA van 320 miljoen dollar. Dat was overigens een neerwaartse bijstelling van de 350 tot 380 miljoen dollar waarop AMG aanvankelijk rekende. In 2022 werd een EBITDA behaald van bijna 343 miljoen dollar. ING rekende voor 2023 op een min of meer stabiele omzet van 1,6 miljard dollar met een EBITDA van 325 miljoen dollar. In 2023 bedroeg de nettowinst van AMG 101 miljoen dollar, een daling van 46 procent ten opzichte van 2022. Over 2023 wil AMG een dividend uitkeren van 0,60 euro per aandeel, waarvan tussentijds al 0,40 euro is uitbetaald. Outlook AMG waarschuwde bij de cijfers over het derde kwartaal dat het een uitdaging zou worden "om duidelijke richtlijnen te geven voor 2024", gezien de "opvoering van de strategische projecten en de volatiliteit van de belangrijkste materiaalprijzen, met name lithium." Woensdagavond voegde AMG toe dat de prijsdruk alleen maar erger is geworden en dat op basis van de prijzen van vandaag de winst van lithium en vanadium 60 miljoen en 10 miljoen dollar lager zal uitkomen. Op basis hiervan voorziet AMG een aangepaste EBITDA in 2024 van ongeveer 130 miljoen dollar. Voor 2024 rekende ING op een EBITDA van 145 miljoen dollar op een omzet van minder dan 1,4 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

