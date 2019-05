SBM Offshore « Terug naar discussie overzicht

Ik denk dat er op dit moment naast veel positiefs ook wel het een en ander aan negatiefs te melden is over SBM, met name over de modus operandi van de topmensen. Persoonlijk ben ik van mening dat dat repercussies in neerwaartse zin zou kunnen hebben op de koersvorming op korte termijn. Om die reden ben ik uitgestapt. Dat de vooruitzichten op de FPSO-markt rooskleurig zijn, is wel duidelijk. Dus als deze storm van de komende weken een koopmoment gaat bieden, stap ik weer in. Het bedrijf is goed, de topmensen zijn in mijn ogen niet oke. Dat is mijn mening. Een van de vele meningen. Nu lees ik persoonlijke reacties of ik wel of niet negatief ben, die interesseren me geen bal. Het gaat me om de mening van mede-posters over het effect dat negatieve berichtgeving de komende weken op de koers vna SBM kan hebben. En nou zeg ik hier niks meer over.