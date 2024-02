Beursblik: Cijfers SBM Offshore niet overtuigend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een verdeelde update over 2023 gegeven. Dit stelde ING donderdag in een analistenrapport. Analist Quirijn Mulder van ING is niet zeker wat de markt van de cijfers zal vinden. De EBITDA eindigde in lijn met de verwachtingen op 1,3 miljard dollar, inclusief een boekwinst van meer dan 300 miljoen dollar voor de verkoop van Liza Unity in november. Volgens ING zien de vooruitzichten er redelijk uit met een EBITDA van 1,2 miljard dollar en twee nieuwe FPSO’s in de vloot en de huidige consensus lijkt wat aan de lage kant. Echter wijst ING erop dat de wijziging van het dividendbeleid van een jaarlijkse dividendverhoging naar een mix van dividend en aandeleninkoop over het algemeen niet populair is. Het gevolg van dit nieuwe beleid is dat het bedrijf weliswaar 1,22 dollar per aandeel teruggeeft aan aandeelhouders, maar wel in de vorm van 0,83 dollar per aandeel dividend en 0,39 dollar per aandeel aandeleninkoop. Tot slot houdt ING er rekening mee dat beleggers zich zullen concentreren op de goede resultaten, de cashflow uit de vloot en de vooruitzichten, naast de aanhoudende vraag naar grote FPSO’s in diep water. ING handhaafde het koopadvies en koersdoel van 17,50 euro voor het aandeel SBM Offshore. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.