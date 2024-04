SBM Offshore leent 250 miljoen dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een kortlopende lening van 250 miljoen dollar afgesloten voor de financiering van activiteiten rond de bouw van FPSO-vaartuigen. Dat maakte de maritieme dienstverlener woensdag bekend. Het overbruggingskrediet zal in de komende dagen geheel worden opgenomen en heeft een looptijd van twaalf maanden, met een optie op verlenging met nog eens zes maanden. De lening zal worden afbetaald met de eerste opname van de financiering van de bouw van de FPSO Jaguar. Bron: ABM Financial News

