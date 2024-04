SBM Offshore ontvangt nieuwe opdracht van ExxonMobil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) ExxonMobil heeft een contract voor de bouw van nieuwe FPSO gegund aan SBM Offshore. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener vrijdagmiddag bekend. Het betreft de FPSO Jaguar, die voor de kust van Guyana zal worden afgemeerd. SBM zal de nieuwe FPSO bouwen en installeren. Ook wordt SBM naar verwachting verantwoordelijk voor het opereren en onderhouden van de FPSO voor een periode van tien jaar. FPSO Jaguar zal 250.000 vaten olie per dag kunnen produceren en zal opereren op 1.630 meter diepte. Ook kan het circa 2 miljoen vaten olie opslaan. Financiële details meldde SBM vrijdag niet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.