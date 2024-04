Modec bouwt FPSO voor Shell in Brazilie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft het Japanse Modec opdracht gegeven voor het ontwerpen van een FPSO die voor de kust van Brazilië moet komen te liggen. Dit maakte Modec, een concurrent van het Nederlandse SBM Offshore maandag bekend. Het betreft een zogeheten FEED-opdracht, ofwel de Front-End Engineering and Design, voor een FPSO die zal opereren onder de naam Gato do Mato. Het zal de negentiende FPSO worden die Modec bouwt voor Brazilië. Zestien zijn al actief en twee zijn momenteel in aanbouw. Het is de tweede FPSO die Modec voor Shell in Brazilië gaat bouwen. Financiële details meldde Modec maandag niet. Bron: ABM Financial News

