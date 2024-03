SBM Offshore sluit partnerovereenkomst met Technip Energies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft met Technip Energies een zogeheten memorandum van overeenstemming getekend voor het opzetten van een joint venture met gelijke belangen voor de ontwikkeling van windenergie. Dit maakten beide bedrijven donderdag bekend. Voordat de joint venture definitief verklaard kan worden moet nog een aantal zaken worden afgehandeld en geregeld, zoals due diligence, overleg met vertegenwoordigers van werknemers en toestemming van mededingingsautoriteiten. Er werden verder geen financiele details gemeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.