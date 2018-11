Unilever « Terug naar discussie overzicht

Unilever paait Britten

Door Harry van Gelder en Edwin van der Schoot in DFT van 11 sept.2018

Een boodschappenmandje met producten van Unilever.

ANP: AMSTERDAM - Linksom of rechtsom, aandeelhouders van Unilever hoeven de komende jaren geen dividendbelasting te betalen. Het levensmiddelenconcern heeft een fiscaal alternatief bedacht.

Unilever wil de zogenaamde agioreserves gebruiken om indien nodig belastingvrij kapitaal aan aandeelhouders te kunnen overmaken. In 2019 gaat Unilever deze truc sowieso als tijdelijke maatregel gebruiken.

Kort gezegd komt het alternatief van Unilever hier op neer: De nominale waarde van aandelen (zoals in de statuten is opgenomen) wordt verhoogd en daarna weer verlaagd en het verschil kan belastingvrij uitgekeerd worden aan aandeelhouders.

De dividendbelasting verdwijnt naar verwachting van Unilever per 2020.

Belastingvrij: Unilevers nieuwe Nederlandse NV neemt de oude Londense plc straks over. Daardoor kan ook nog eens het verschil tussen de nominale waarde en de marktwaarde van de plc, (op 31 augustus was dat €58 miljard) aan de agioreserves worden toegevoegd, indien de dividendbelasting toch niet geschrapt zou worden. Unilever kan daardoor, vanaf 2020 als het wil, op deze manier jarenlang belastingvrij geld aan de Britse investeerders uitkeren. Vorig jaar keerde het concern €1,8 miljard dividend uit aan de Britten.

Hiermee heeft het bedrijf een plan B, zo klinkt het in aandeelhouderskringen, mocht de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting alsnog sneuvelen.

„Dit benadrukt nog maar weer eens dat dat afschaffen van dividendbelasting, zoals nu wordt voorgesteld, een volstrekt overbodige stap is”, legt Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters uit.

Minister-president Mark Rutte pleitte dinsdag weer hartstochtelijk voor de afschaffing van de dividendbelasting, wat hij essentieel vindt voor de Nederlandse economie. „Ik begrijp dat het niet populair is, maar de tegenstanders van de afschaffing nemen een onaanvaardbaar risico dat de grootste bedrijven uit Nederland verdwijnen”, zei Rutte. Het voorstel wordt op op Prinsjesdag, formeel ingediend.

Als de aandeelhouders ermee instemmen wordt Unilever, dat nu uit een Britse en een Nederlandse tak bestaat, één nieuw bedrijf dat in Rotterdam wordt gevestigd. Door de Nederlandse dividendtaks ontstaat echter een verschil in uitbetaling van de winst aan de aandeelhouders. Amerikanen en Nederlanders kunnen de betaalde 15%-dividendbelasting verrekenen met hun inkomstenbelasting, Britten niet. Om dit verschil recht te trekken, gaat Unilever hen op een andere manier uitbetalen.

Stemmen: Voor de versimpeling van de bedrijfsstructuur en de vestiging van het hoofdkantoor in Rotterdam moet topman Paul Polman van Unilever 75% van de Britse aandeelhouders achter zich zien te krijgen (en 50% van de Nederlandse). Dat is geen sinecure. Sommige Angelsaksische aandeelhouders hebben al gedreigd niet in te stemmen omdat Unilever door de verhuizing zijn notering in de belangrijke FTSE500 kwijtraakt.

Om de Britse aandeelhouders te paaien neemt het ’nieuwe’ Unilever veel Angelsaksische corporate governance regels over. Zo komt er één 13-koppig bestuur, kunnen beleggers die 3% van het aandelenkapitaal achter zich hebben een aandeelhoudersvergadering uitschrijven (in Nederland heb je 10% nodig) en kunnen beleggers al met 1% van de aandelen een punt op de agenda krijgen, ook om een bestuurder weg te stemmen. Ook kunnen bestuurders straks elk jaar worden ontslagen, net als nu al in Groot Brittannië, terwijl er in Nederland om de vier jaar over hun functioneren wordt gestemd.

„Het is een grote stap voorwaarts”, zegt Rients Abma van Eumedion, de branchevereniging van institutionele beleggers in ons land. Over één ding is hij minder tevreden. Eumedion hoopte op een uitspraak over het niet zullen inroepen van de 250 dagen bedenktijd die de Nederlandse regering wil inbouwen bij een vijandige overname. Maar daarover staat niets in de papieren die Unilever dinsdag naar buiten bracht.

Op 25 oktober kunnen aandeelhouders in Unilever NV in Rotterdam groen licht geven voor de plannen. Een dag later zijn de investeerders in de Britse plc in Londen aan de beurt. De handel in het nieuwe aandeel begint op 24 december, de dag voor eerste kerstdag.