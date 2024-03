Beursblik: afsplitsing ijsdivisie Unilever gaat gepaard met hogere reorganisatiekosten

(ABM FN-Dow Jones) Het apart zetten van de ijstak door Unilever is een logische stap. Dit zei analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag in een rapport.

Met deze afsplitsing wil Unilever de groei versnellen. Ook presenteerde het bedrijf nieuwe reorganisatieplannen. Die gaan gepaard met hogere kosten, en dat is een tegenvaller, aldus De Boer.

De analist had ook graag gezien dat Unilever haar groeiambities had opgevoerd. De stap van Unilever om het bedrijf verder te stroomlijnen met een focus op Beauty, Personal en Home Care, noemde De Boer geen verrassing. En na de afsplitsing van de ijsdivisie is wellicht de divisie Nutrition aan de beurt, aldus De Boer. Maar die stap is wel complexer, waarschuwde de analist.

Wat overblijft is volgens De Boer een bedrijf dat in potentie een hogere groei en marges zou moeten realiseren, en in dit opzicht zou hij ook verwacht hebben dat de doelstellingen voor de onderliggende groei en marges zouden worden verhoogd.

De Boer handhaaft dinsdag zijn Houden advies met een koersdoel van 51,00 euro.

Beleggers reageerden redelijk enthousiast op het nieuws en zetten het aandeel 4,0 procent hoger gedurende de ochtend.