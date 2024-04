Goede cijfers Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal aan alle verwachtingen voldaan of die zelfs overtroffen. Dit stelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport. In elke divisie en regio overtrof of voldeed Unilever aan de volume- en groeiverwachtingen, aldus de zakenbank. De update van Unilever geeft dan ook meer vertrouwen in de strategie van het bedrijf, zo stelden de analisten. Jefferies wees op de prijsactie binnen Homecare, terwijl Beauty/Wellness opnieuw een noemenswaardige bijdrage had op de omzet. "De volumes in Europa bleven negatief, maar zijn beter dan verwacht", aldus de analisten. Jefferies heeft een Underperform advies op Unilever. Het aandeel steeg donderdagochtend met 4,3 procent tot 46,91 euro. Bron: ABM Financial News

