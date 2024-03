Media: Unilever overweegt verkoop belang in Chinese waterzuiveraar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever overweegt zijn meerderheidsbelang te verkopen in Qinyuan Group, een Chinese fabrikant van apparatuur om water te zuiveren. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Qinyuan zou op ongeveer 300 miljoen dollar worden gewaardeerd. Unilever zou in gesprek zijn met een adviseur over mogelijke kopers van het belang, dat Unilever in 2014 kocht voor een niet openbaar gemaakt bedrag. Dinsdag kondigde Unilever al aan dat het bedrijf zijn ijsdivisie afsplitst, omdat daar te weinig groei in zit. Bron: ABM Financial News

