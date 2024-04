Beursblik: Unilever groeit onderliggend minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is onderliggend in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk minder hard gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is samengesteld voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de specialist in persoonlijke verzorging en voeding op donderdag.

De markt rekent op een onderliggende groei van 3,0 procent. Dat was in het vierde kwartaal van 2023 nog 4,7 procent en in het eerste kwartaal een jaar geleden 10,5 procent.

De volumes zijn net als in het vierde kwartaal opnieuw gestegen, verwachten de analisten, met 1,2 procent, terwijl de prijzen stegen met 1,8 procent.

In het vierde kwartaal stegen de prijzen nog met 2,8 procent en de volumes met 1,8 procent.

De totale omzet van Unilever kwam in het eerste kwartaal volgens de analisten uit op bijna 14,7 miljard euro, van 14,2 miljard euro in de drie maanden ervoor en 14,8 miljard euro een jaar eerder.

Afsplitsing ijsdivisie

Vorige maand liet Unilever weten dat het de groei wil versnellen door de afsplitsing van de ijstak. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Het bedrijf bezit vijf van de tien best verkopende ijsmerken ter wereld, waaronder Wall's, Magnum en Ben & Jerry's.

Na het afsplitsen van de ijsactiviteiten en het implementeren van het productiviteitsprogramma zal Unilever een structureel hogere marge realiseren. De afsplitsing zal wel gepaard gaan met hoge reorganisatiekosten, waarschuwde Degroof Petercam.

Ook wordt in de media gespeculeerd over de verkoop van het meerderheidsbelang in Qinyuan Group, een Chinese fabrikant van apparatuur om water te zuiveren. Qinyuan zou op ongeveer 300 miljoen dollar worden gewaardeerd. Mogelijk geeft Unilever op donderdag meer informatie over de plannen.

Outlook

Unilever rekent voor de komende jaren op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, met meer balans tussen volumes en prijzen.

Daarnaast zal Unilever "een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren.

De marktconsensus rekent voor 2024 op een onderliggende omzetgroei van 3,8 procent.