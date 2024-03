Unilever gaat ijsdivisie afsplitsen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Unilever gaat de groei versnellen door de afsplitsing van de ijstak. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend. Met de afsplitsing van de ijstak denkt Unilever het in oktober 2023 aangekondigde plan om de productiviteit te verhogen, te kunnen versnellen. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Het bedrijf bezit vijf van de tien best verkopende ijsmerken ter wereld, waaronder Wall's, Magnum en Ben & Jerry's. Na het afsplitsen van de ijsactiviteiten en het implementeren van het productiviteitsprogramma zal Unilever een structureel hogere marge realiseren. Unilever verwacht dat het productiviteitsprogramma de komende drie jaar een totale kostenbesparing van ongeveer 800 miljoen euro zal opleveren. De maatregelen raken ongeveer 7.500 functies, voornamelijk op kantoor. De reorganisatiekosten schat Unilever op ongeveer 1,2 procent van de groepsomzet. Eerder ging Unilever uit van ongeveer 1 procent. "Het vereenvoudigen van onze portfolio en het aanjagen van de productiviteit stellen ons in staat […] een sterke en duurzame groei te realiseren en een grotere winstgevendheid", zei CEO Hein Schumacher in een toelichting. Unilever streeft na het apart zetten van het ijsbedrijf naar een onderliggende omzetgroei van circa 5 procent en een bescheiden margeverbetering. Bij de jaarcijfers in februari zei Unilever nog voor de komende jaren op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent te mikken met een bescheiden verbetering van de onderliggende operationele marge. Het aandeel Unilever steeg dinsdag ruim 5 procent. Update: om meer informatie, toelichting CEO en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

