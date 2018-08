Pharming « Terug naar discussie overzicht

Ik heb zojuist, voor de 3e keer inmiddels, de capital briefing nog eens aangehoord en bekeken. Mijn conclusie is wederom dat Pharming een succesvol miljardenbedrijf gaat worden. Het blijkt, dat velen eigenlijk niet eens weten waarover ze praten als ze het over Pharming hebben. Middels dit draadje probeer ik daar verandering in te krijgen. Een poging.....



Pharming werd reeds 30 jaar geleden, in 1988, opgericht onder de naam Genepharming. Waar het bedrijf in 1990 bekend mee werd, was de genetisch gemanipuleerde stier Herman, die een extra menselijk gen kreeg toegevoegd aan zijn erfelijk materiaal. Het doel was om op basis van koeienmelk medicijnen te maken. Vanaf 1996 is men overgestapt op konijnenmelk, waar op dit moment mee geproduceerd wordt. Vanwege de te verwachten toename van verkopen overweegt men om weer terug te keren om op basis van koeienmelk te produceren. Hier horen we volgend jaar meer van.



Pharming heeft op dit moment slechts 1 goedgekeurd medicijn op de markt genaamd Ruconest. Dit middel is in 2010 door de EMA goedgekeurd, de FDA volgde 4 jaar later met de goedkeuring. Ruconest wordt ingezet als behandeling tegen acute HAE-aanvallen. Op dit moment loopt er een aanvraag tot goedkeuring bij de FDA om Ruconest ook preventief (profylactisch) toe te mogen dienen. De uitspraak wordt op 21 september 2018 verwacht. De acute markt bedraagt op dit moment circa $ 1 miljard en de markt voor preventief bedraagt circa $ 800 miljoen. Op dit moment is de verhouding acuut/profylactisch 70% / 30%. Verwacht wordt dat dit over 5 jaar 20% / 80% zal zijn, dit is de vraag vanuit de patient. Het is dus essentieel om profylactisch te mogen toedienen. Concurrent Shire heeft ook goedkeuring gevraagd voor een profylactisch medicijn genaamd Lanadelumab, deze is overigens ook niet op bloedplasma geproduceerd. Hiervoor wordt op 26 augustus 2018 eventueel goedkeuring gegeven. Een verschil tussen Ruconest en Lanadelumab is dat Ruconest niks in het lichaam achter laat (het lost op) en dat je er niet immuun voor kunt worden, dit in tegenstelling tot Lanadelumab.



Om de omzet te verhogen zijn 3 zogenaamde horizons of growth bepaald.

1) meer verkopen in de HAE-markt, d.m.v. FDA approval voor profylactisch en prettiger toedienen.

2) Meer Ruconest verkopen voor nieuwe indicaties (pre-eclampsia, contrast/induced nephropathy, cardiac protection, delayed graft function, hemorrhagic shock.

3) Ontwikkeling nieuwe producten, zoals Pompe, Fabry´s en andere.



De onder 2 en 3 genoemde indicaties zijn allemaal potentiele blockbusters, oftewel markten die minimaal € 1 miljard groot zijn. Vanwege de ERT (Ezyme Replace Therapy) is de kans op succes erg groot, want er is geen target, het werkt altijd.



Het grote voordeel van Ruconest is, dat het niet afhankelijk is van bloedplasma. Bloed wordt steeds schaarser en daarnaast is er overdracht van ziektes mogelijk. Opschaling is dus een heel grote uitdaging voor concurrenten, terwijl Pharming gewoon de konijnen kan laten doen, waar ze goed in zijn...voortplanten.



De HAE-markt groeit jaarlijks met circa 17%, maar deze markt is relatief maar klein t.o.v. de nieuwe indicaties. De opbrengsten uit deze markt kunnen echter wel mooi gebruikt worden om het een en ander te financieren en om bestaande schulden af te lossen. Op dit moment moet er nog een lening van Orbimed van $ 100 miljoen terugbetaald worden. De eerste aflossing gebeurt komende september en zal vervolgens elke 3 maanden gebeuren. De totale looptijd is 4 jaar. Deze lening is het gevolg van de beste actie van het bestuur van de afgelopen jaren, nl. het terugkopen van de rechten om zelf Ruconest te mogen verkopen in de US. Dit liep voorheen via Valeant en Pharming kreeg 30% van de omzet. Dit werkte niet. Per december 2016 werden deze rechten teruggekocht.

Ter indicatie, de omzet in 2016 was € 13,7 mln. en in 2017 was deze gestegen tot € 88,7 mln. In Q1 2018 werd voor het eerst een nettowinst gerapporteerd, welke doorgezet kon worden in Q2 2018. Daarmee is Pharming het eerste en enige biotechbedrijf in Europa, dat zelf een product heeft ontwikkeld, dit zelf distribueert en ook nog eens winstgevend is met een positieve cashflow!!!



Inmiddels wordt er ook onderzocht of het overgaan van konijnen naar koeien te realiseren is. Absoluut gemeten levert koeienmelk meer op dan konijnenmelk. Dit is wel van belang indien er een forse opschaling is vereist vanwege de groeiende vraag van Ruconest. Dit zal spelen na goedkeuring profylactisch en na de productie van de nieuwe op handen zijnde indicaties.



Tot slot, Pharming is de laatste tijd getransformeerd van een one-trick-pony company tot een bedrijf met een mooie pipeline vol met potentiele blockbusters, waarvan er enkele reeds in 2020 al in fase III zullen zitten. Op het moment van schrijven is de beurswaarde € 840 miljoen. Iedereen mag voor zichzelf bepalen of dit veel of weinig is. Voor mezelf ben ik daar wel uit...