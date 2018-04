Pharming « Terug naar discussie overzicht

Als een schrale troost, hierbij het Premium artikel.(Laat het maar staan beste Henk, de arme Pharming aandeelhouders hebben al genoeg geleden vandaag)Pharming houdt de vaart erinANALYSEdoor Paul Weetelinggepubliceerd 7 mrt 2018 om 09:01Pharming houdt de vaart erin zo blijkt uit de resultaten over het vierde kwartaal. De omzet nam toe met 26% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is een positief teken gezien het feit dat concurrent Shire de omzet van een concurrerend middel ook weer wist op te voeren in Q4 na productieproblemen in Q3.Operationeel werd over het afgelopen boekjaar bijna €22 miljoen verdiend, nadat er in Q1 voor het eerst operationele winst werd gemaakt. Passen we de nettowinst aan voor eenmalige zaken en non-cash items dan rolt er een winstje uit van bijna €13 miljoen. Omgerekend zo’n €0,02 per aandeel.Wij kijken na de succesvolle turnaround van afgelopen jaar alvast vooruit naar potentiële kansen en bedreigingen voor Ruconest.Bedreiging RuconestEen mogelijke bedreiging voor verder groei van Ruconest is het kandidaat-geneesmiddel (SHP643) van concurrent Shire. Dit middel wordt ontwikkeld voor preventief gebruik, waar Pharming ook voor in de race is met Ruconest. Door introductie van een nieuw succesvol middel kan de algehele positie van Shire versterken wat de verdere groei van Ruconest wat kan afremmen.Pharming moet als nieuwe speler kruimels afvangen van de grote jongens. De problemen die Shire heeft ondervonden, met de productie van hun huidige product Cinryze (preventief gebruik), hebben Ruconest met name in het derde kwartaal een aardig zetje in de rug gegeven.In het vierde kwartaal trok de omzet van Cinryze weer aan naar recordhoogte, hoewel dat ook te maken kan hebben met het aanvullen van voorraden na de eerdere productieproblemen. De omzet van Pharming steeg namelijk ook door ten opzichte van Q3, dus het lijkt erop dat Pharming een aantal nieuwe patiënten aan zich heeft weten te binden die mogelijk eerder "klant" waren van Shire.Pharming ceo Symen de Vries zegt hier het volgende over: "Met ons steeds grotere bereik onder patiënten en de ontwikkeling van onze pijplijn hebben we er vertrouwen in dat we in staat zullen zijn significante waarde voor al onze stakeholders te blijven creëren." Pharming timmert dus goed aan de weg wat betreft de naamsbekendheid van Ruconest.Doorontwikkeling RuconestPharming is naast onderzoek naar in de ziekte van- Pompe en van Fabry bezig met het doorontwikkelen van Ruconest. In de VS is het bedrijf dichtbij goedkeuring voor preventieve toediening van Ruconest. De uitslag van de aanvraag bij de FDA (Food and Drug Administration) wordt 21 september verwacht.Verder wil Pharming een nieuwe patiëntvriendelijkere toedieningsmethode ontwikkelen voor Ruconest. In plaats van direct in de ader kan dit wellicht ook onderhuids of intramusculair, wat het gebruiksgemak ten goede komt. De eerste resultaten zullen waarschijnlijk nog tot 2019 op zich laten wachten.Tot slot denkt Pharming Ruconest ook in te kunnen zetten voor andere indicaties waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties. Dit laatste moet voorlopig nog even worden gezien als een longshot, maar er is duidelijk meer omzetpotentieel voor Ruconest.OutlookVoor boekjaar 2018 verwacht Pharming opnieuw omzetgroei en een positief resultaat exclusief eenmalige lasten. Netto verwacht het bedrijf ten minste één kwartaal een positief resultaat te behalen. Wij gaan er vanuit dat dit Q1 betreft.Door de stijgende omzet moet later dit jaar waarschijnlijk de eerste mijlpaalbetaling worden gedaan aan Valeant, waardoor er geen zwarte cijfers worden geschreven. Hier is echter wel al een bedrag voor gereserveerd.Pharming heeft momenteel een unieke positie op de markt voor geneesmiddelen tegen erfelijk angio-oedeem. Het bedrijf is een jonge speler op de lucratieve markt in de VS. Hoewel Pharming daar moet opboksen tegen veel grotere partijen zoals Shire en CSL Behring, is het daar prima toe in staat door het kleinschalige karakter van de markt en het verschil in reactie per patiënt.Men kan met een relatief klein verkoopteam de hele markt bereiken omdat dit soort geneesmiddelen in de VS alleen door een beperkt aantal specialisten mag worden voorgeschreven. Naast algehele groei van de markt, kan Ruconest groeien door marktaandeel af te snoepen van grote spelers.Eén manier is om zoveel mogelijk patiënten Ruconest te laten proberen omdat sommige patiënten, die Ruconest nog nooit hebben gebruikt, hier beter op reageren dan op concurrerende middelen. Verder is Ruconest geschikt voor zowel preventief gebruik (nog geen officiële goedkeuring) als voor acute verschijnselen waarmee het een voordeel heeft.Resumerend is er voldoende ruimte voor groei van Ruconest in de VS en ook in Europa kan de omzet groeien door groei van de markt en meer naamsbekendheid. In de tussentijd kan het merk de toedieningsmethoden en toepassingen van Ruconest uitbreiden en andere geneesmiddelen ontwikkelen. Het advies blijft ongewijzigd: positief.Disclaimer: Paul Weeteling heeft geen positie in bovenstaande aandelen.POSITIEFGoed aandeel, maar we wachten op een goed koopmoment. Staat op watchlist.POSITIEF OP 7 MRT 2018 OM 09:01De omzetstijging over het vierde kwartaal van 2017 is overtuigend. Ook voor Q1 is Pharming positief gestemd. Het doorontwikkelen van Ruconest ondersteunt de positieve outlook voor de lange termijn.