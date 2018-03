Pharming « Terug naar discussie overzicht

Van schurk tot beursverrassing van het jaarTopman Sijmen de Vries redt biotechbedrijf Pharming na jaren ploeteren van de ondergangDe boodschap aan het adres van Sijmen de Vries in 2010 was niet mis te verstaan. ‘Weg met Sijmen de Vries’ was de kop waaronder kleine aandeelhouders op internet discussieerden over de ceo van het Leidse biotechbedrijf Pharming. Enkele kwalificaties die de Pharming-topman toen ten deel vielen: boef, schurk en oplichter.Zeven jaar later zijn de bordjes verhangen. De Vries heeft nog steeds de leiding bij Pharming. Maar het aandeel is in zes maanden tijd ruimschoots in waarde verdubbeld, van €0,22 tot €0,49, en nu wordt de topman van het biotechbedrijf op dezelfde website van iex.nl geprezen voor ‘zijn inspanningen die meer dan de moeite waard zijn geweest’.Lange lijdensweg ging aan herrijzenis voorafDe Vries presenteert donderdag de nieuwe halfjaarcijfers van Pharming. Dan moet blijken of de 58-jarige topman is geslaagd in zijn ambitie om de Amerikaanse verkoop van Pharmings enige medicijn Ruconest flink op te voeren. Het antwoord is bepalend voor de vraag of Pharming in de race blijft voor de titel van het best presterende aandeel van 2017.Aan de herrijzenis van Pharming is wel een lange lijdensweg vooraf gegaan. Bij het aantreden van De Vries in 2008 stond het bedrijf er al beroerd voor en de tegenvallers bleven zich nog jarenlang aandienen. De waarde van het aandeel daalde zelfs zo sterk dat De Vries in 2013 geen betere oplossing zag dan tien aandelen samen te voegen tot één. Alleen zo kon hij voorkomen dat het aandeel Pharming niet meer waard was dan een paar cent.Nooit grote beloften gedaan, dat is positiefToch is Errol Keyner van beleggersvereniging VEB opvallend positief over Sijmen de Vries. ‘Het is hem gelukt om Pharming te redden, wat ten tijde van zijn aantreden vrijwel onmogelijk leek. Het is gepaard gegaan veel pijn voor de zittende aandeelhouders, maar ik moet De Vries nageven dat hij altijd heeft gewaakt voor hele grote beloftes. Hem komt echt lof, eer en glorie toe.’Bij zijn benoeming in 2008 was De Vries nog een grote onbekende. Pharming meldde dat de nieuwe ceo medicijnen had gestudeerd in Amsterdam en bij Novartis en SmithKline Beecham had gewerkt. Ook was hij er als ceo van een klein Zwitsers biotechbedrijf in geslaagd bij investeerders ZFr 27 mln op te halen. Geld ophalen was een vaardigheid die Pharming hard nodig had.Zijn salariëring is wel 'buitensporig'Ophef ontstond er over de riante beloning van De Vries en die ophef is gebleven. Keyner spreekt van een ‘buitensporige’ salariëring. De protesten hebben niet verhinderd dat de beloning van De Vries in 2015 opliep tot € 1,8 mln, op een moment dat Pharming een beurswaarde had van slechts € 116 mln.Inmiddels is de beurswaarde verdubbeld. En dus zegt Patrick Krol: ‘Ik neem mijn petje af voor die man.’ Krol is fondsmanager van Aescap 2.0, een beleggingsfonds in biotech en prijst De Vries voor diens doorzettingsvermogen. ‘Ik kom Sijmen vaak tegen, ook op conferenties in de Verenigde Staten, en dan valt me op dat hij altijd energie uitstraalt – terwijl hij veel tegenslag heeft gehad.’Rechten op Ruconest teruggekochtDe tegenslag waaraan Krol refereert, betreft onder meer de moeizame introductie van Ruconest op de Amerikaanse markt. De Vries had er weinig grip op doordat zijn Amerikaanse partner die voor de marketing verantwoordelijk was, herhaaldelijk van eigenaar veranderde.Dit noodlot wist De Vries vorig jaar in het voordeel van Pharming te keren. Hij kon de Amerikaanse rechten op Ruconest terugkopen. ‘Dat heeft hij knap gedaan’, stelt Krol. Voor de deal tuigde De Vries een uiterst complexe financieringsconstructie op, die in ieder geval bewees dat de Pharming-topman over financiële stuurmanskunst beschikt.Goede band met commissarissenZelfs Rein Strijker, die als ceo van de geliquideerde Pharming-dochter DNage een aantal conflicten met De Vries uitvocht, heeft een complimentje in petto. ‘Sijmen is erg goed in het omgaan met zijn raad van commissarissen, daar heb ik echt van geleerd. Hij houdt zijn commissarissen zeer goed op de hoogte. Die staan nooit voor verrassingen en steunen hem door dik en dun.’26 jul 17