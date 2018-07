Pharming « Terug naar discussie overzicht

Leiden 6 juli 2010



LEIDEN - Biotechnologiebedrijf Pharming heeft een productieovereenkomst gesloten met de farmaceut Sanofi Chimie. Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de dochter van het beursgenoteerde Sanofi-Aventis Ruconest, het eerste en belangrijkste product van Pharming, gaat produceren.

Pharming kreeg onlangs een positieve beoordeling voor markttoelating van Ruconest op de Europese markt. Het bedrijf voorziet dat de lancering van het middel voor de behandeling van zwellingen van zacht weefsel in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk later dit jaar zal plaatsvinden. Onlangs werd het middel Rhucin omgedoopt tot Ruconest.



Door de overeenkomst met Sanofi dalen de productiekosten en is er voldoende productiecapaciteit voor Ruconest. Pharming gaf geen financiële details van de overeenkomst.





28 april 2016





PARIJS (AFN) - De Franse farmaceut Sanofi heeft zijn Amerikaanse branchegenoot Medivaton benaderd met een overnamevoorstel. Het bedrijf wil zijn aanbod aan medicijnen tegen kanker verbreden en is bereid daar 9,3 miljard dollar (8,2 miljard euro) voor op tafel te leggen.



Sanofi biedt daarmee naar eigen zeggen ruim de helft meer dan het in San Francisco gevestigde Medivation gemiddeld op de beurs waard was in de twee maanden voordat voor het eerst geruchten over een overname opdoken. Dat was eind vorige maand.



Medivation heeft een middel tegen prostaatkanker op de markt en twee andere kankermedicijnen in ontwikkeling. Daarmee sluit het productaanbod van het Amerikaanse bedrijf goed aan bij de toekomstplannen van Sanofi, dat in november groei in oncologische zorg aanwees als een speerpunt voor de komende jaren.