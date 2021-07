Win-win Beijing? China de crackdown, het Westen de rekening

Eigenlijk is dit een klassiek gevalletje stock picken. De omzet- en winst(verwachtingen) van een bedrijf lopen op, maar de koers zakt net zo hard, waardoor de waardering steeds verder terugloopt. Oppikken en laat maar lopen: wat is beleggen toch eenvoudig! Hier hap maar: Tencent is in de aanbieding!

Tot zo ver hoe gemakkelijk het stock picken van aandelen is, want er is natuurlijk een reden dat in dit geval Tencent snel goedkoper wordt. De westerse media speken allemaal van een crackdown. Daar is sprake van sinds Alibaba-oprichter Jack Ma eind vorig jaar felle kritiek had op de wet- en regelgeving in zijn land.

Twee dagen voor de grootse beursgang van Ma's Ant Group eind vorig jaar stak Beijing daar een stokje voor. Sindsdien gaat er bij wijze van spreken dag voorbij of er zijn nieuwe maatregelen. De uitgeschreven boetes vallen nog mee, maar het lijkt wel of de maatregelen steeds talrijker worden en steeds verder gaan.

Een greep uit recente voorbeelden: Didi dat zijn apps offline moet halen nadat het aan de Nasdaq debuteerde, onderwijsbedrijven die van de een op andere dag geen winst meer mogen maken, en vandaag Tencent dat nieuwe aanwas voor WeChat op hold moet zetten en geen exclusieve muziekcontracten meer mag afsluiten met platenmaatschappijen.

Wat wil Beijing, de heersende Chinese communistische partij of president Xi Jinping? Wil de regering absolute controle over bedrijven en data, wil ze alleen Big Tech inperken, of wil ze meer concurrentie? Is er trouwens sprake van een masterplan dat wordt uitgevoerd, of is het opportunistisch ad hoc-beleid?

Vragen vragen vragen, waarop de antwoorden alleen maar zijn te gissen. Misschien is het ook wel een combinatie van factoren. De Chinese crackdown is intussen wel een issue aan het worden op de beurs. Voor het eerst dat ik ook zie dat de networks daar vandaag ook de koersdalingen aan toeschrijven.

Zoals u gewend bent gaat dat vrij schreeuwerig op CNBC:

Shares of China tech and education companies are falling again this morning@onlyyoontv explains the regulatory crackdown: pic.twitter.com/gZRrBbxFby — Squawk Box (@SquawkCNBC) July 27, 2021

U mag kiezen, het kan ook diepgravend geitenbreiend op The Economist. Zonder gekheid, dit is een heel doorwrocht en uitgebreid verhaal, maar uiteindelijk wordt u er niet veel wijzer van. Want het is en blijft onduidelijk waar de regering in China nou precies op uit is, of wat ze exact voor ogen heeft.

Over één ding is iedereen het echter eens: Beijing is niet van plan om bedrijven stuk te maken. Ze zijn hard nodig in de technologische wapenwedloop met het Westen. Wel moet iedereen even weten wie de baas is in China. Dat was Ma en ook Didi even ontgaan, toen het notering aan de Nasdaq aanvroeg?

NEW COVER: China spent years emulating Silicon Valley. Now it’s cracking down on tech and trying a new model. https://t.co/9Ogzo3Oity pic.twitter.com/VpLh21U4sL — Businessweek (@BW) July 27, 2021

Intussen zit u beteuterd tegen uw aandelen Prosus aan te kijken. Wat moet u daar in vredesnaam mee? Misschien dat een enkeling van ons aandelen als Alibaba, Tencent of Baidu of een verdwaalde China- of emerging market-ETF (doorgaans rond 40% Chinagewicht) heeft, maar veel zijn dat er vast niet.

Prosus staat liefst 40% onder de laatste top. Als lange belegger zou ik ze zelf nu niet meer verkopen na zo'n daling, als ik ze had. Het bedrijf presteert prima, maar heeft gewoon dikke pech. Hoort ook bij de beurs. Als u kort zit moet u dat misschien toch overwegen. Waarom?



Ik heb ook geen idee wat Beijing wil of waar Xi op uit is - ik bemoei me er ook niet mee - maar het kan zijn dat de maatregelengolf nog even doorgaat. Want China is misschien momentum aan het benutten. Kijk mee naar de Shanghai Composite. Die staat op randje van een dip, dat wel, maar de saaiwaartse trends zijn intact.

Eigenlijk is hier helemaal niet zo veel aan de hand, helemaal als u bedenkt wat voor oorwassingen al die Chinese technologiebedrijven hebben gekregen. Bewijs heb ik niet, maar ik denk dat als deze index zichzelf de grond in zou boren, China had gewacht met al die maatregelen van vandaag en laatste tijd.

Misschien even goed opletten nog deze week met die streep nu naar beneden. Misschien volgen er nu even een paar dagen zonder crackdown?



Een deur verderop daalt de handel twee keer zo snel: de Hang Seng gaat as we speak een bear market in. Daar mag u vooral zwaargewichten Alibaba, Tencent en Meituan voor bedanken. Hong Kong dus, de plek waar het Westen in Chinese aandelen belegt. De lijden dus twee keer zo erg als China zelf.



U hoeft niet eens naar Hong Kong om in Chinese bedrijven te beleggen, dat kan ook aan de Nasdaq. En daar zijn de rapen helemaal gaar. De Nasdaq Golden Dragon Index, waar alle Chinezen in zitten, zakt door haar hoefjes. Ofwel, westerlingen verliezen klauwen met geld aan hun Chinese aandelen - zie uw Prosus.

Kortom, China damt met tal van maatregelen de eigen (technologische) bedrijven in en vooral westerse beleggers betalen de rekening. Win-win denkt wellicht Beijing, dat misschien zo nog even een tandje blijft bijzetten. Denk hieraan als u jeuk ontwaart om Chinese dip, bear market of slagveld te kopen.

De huiskamervraag luidt tenslotte hoe lang die Nasdaq Golden Index nog bestaat...