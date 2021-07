Experts zijn wat voorzichtiger. ASMI is favoriet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Column

Beursexperts zijn iets voorzichtiger geworden, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze zien het deze maand vooral zonnig in voor ASM International. Branchegenoot ASML kunt u volgens hen beter links laten liggen. Het optimisme van de deelnemers aan de vorige peiling bleek terecht. Juni werd een prachtige maand. Niet alleen ging de economie weer voor een groot deel open, ook wist de beurs overtuigend de weg omhoog te vinden. De AEX-index steeg met bijna 3%. Daarmee kunnen beleggers terugkijken op een uitstekende eerste jaarhelft. De AEX is met 17% opgelopen. Tellen we het dividend erbij op, dan staat er zelfs een plus van 18% op de borden. Een van de drijvende krachten achter deze mooie performance was de onverwachte daling van de rente in de VS, ondanks de woorden van Jerome Powell dat de Federal Reserve gaat praten over een afbouw van QE. Verwachtingen juli: tikkeltje voorzichtiger Voor juli zijn de 57 deelnemende experts iets voorzichtiger geworden, al overtreft het aantal optimisten nog wel het aantal pessimisten. De eerste groep wijst vooral op het aanstaande cijferseizoen, dat er naar verwachting prachtig uit gaat zien. De pessimisten wijzen op een mogelijke rentestijging. De stemming onder de beursexperts voor juli is als volgt: 28,1% is optimistisch (dat was vorige maand 33,8%)

49,1% is neutraal (tegen 45,1% vorige maand)

22,8% is pessimistisch (was 21,1%)

Saldo: +5,3%. ... maar prognose komende halfjaar is iets positiever Voor de komende zes maanden zijn de verwachtingen iets zonniger. Ruim 40% voorziet dat de AEX-index met meer dan 6% gaat stijgen. Dat komt neer op een eindstand voor 2021 van ruim 770 punten. 24,6% voorziet een daling. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 40,4% is optimistisch (dat was vorige maand 38,0%)

35,1% is neutraal (tegen 38,0% vorige maand)

24,6% is pessimistisch (dat was 23,9%)

Saldo: 15,8% Speciale vraag: Gaat Europese rente stijgen? De speciale vraag ging ditmaal over de rente in Europa. Van Zeijl was benieuwd welke kant het volgens de experts opgaat. Dit waren de antwoordmogelijkheden. De Europese rente gaat het komende halfjaar: Flink stijgen. De economische groei en de inflatie is zo hoog dat deze lage percentages niet meer houdbaar zijn. Een beetje stijgen. Ongeveer gelijk blijven. Centrale banken en economische groei houden elkaar in evenwicht. Weer wat dalen. Dezelfde factoren zoals matige economische groei en/of oplaaiing van het virus komen weer terug en dus daalt de rente. Het antwoord van de experts is duidelijk: de rente gaat stijgen, zij het fractioneel. Maar liefst 62% gaat van een beperkte rente stijging uit. Slechts 2% (dat is één persoon) verwacht een flinke rentestijging. 26% denkt dat de rente ongeveer gelijk zal blijven. 9% verwacht dat de rente zelfs weer wat verder kan dalen. Aandelenkeuzes juni: Floppers goed gekozen, geduld voor Ahold beloond Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? Niet best, zo blijkt. De keuze voor Aegon (vanwege de gedaalde rente in de VS) bleek nogal ongelukkig: de koers kelderde met ruim 9%. Ook Prosus maakte de verwachtingen niet waar. Bij de floppers deed Shell het tegen de verwachtingen in uitstekend: de koers veerde met ruim 8% op. Ook Just Eat Takeaway zwom tegen de stroom omhoog. Alleen de keuze voor Arcelor Mittal bleek correct. Per saldo eindigde het rijtje floppers licht in de min (-0,3%), terwijl de floppers juist met 4,3% opveerden. Toppers juni

Rendement

Floppers juni Rendement

Aegon -9,3% Just Eat Takeaway +4,9% Prosus -2,9% IMCD +1,4% Heineken +4,7% Arcelor Mittal -3,9% Ahold Delhaize +6,1% Unibail-Rodamco-Westfield +2,5% Royal Dutch Shell +8,4%

Keuzes juli: ASMI erin, ASML eruit Tot slot de keuzes voor juli. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en welke kunnen we beter mijden? Bovenaan het boodschappenlijstje prijkt een opvallende naam: ASM International. Deze naam komen we niet zo vaak tegen. Ahold Delhaize en Prosus gaan nog een ronde mee met de toppers. Shell verhuist van het rechter- naar het linker rijtje. Philips maakt de lijst met beursfavorieten compleet. Terwijl ASMI hoge ogen gooit, zijn de profs minder enthousiast over branchegenoot ASML. Deze chipper kunt u volgens hen beter links laten liggen. Dat geldt ook voor Unibail-Rodamco-Westfield. De profs vinden dat beleggers bij dit aandeel te veel op de muziek vooruit zijn gelopen. Just Eat Takeaway en Adyen krijgen de handen evenmin op elkaar.



Toppers juli

Saldo*

Floppers juli Saldo*

ASM International 4 Unibail-Rodamco-Westfield -5 Ahold Delhaize 4 Just Eat Takeaway -5 Philips 3 Adyen -4 Prosus 3 ASML -4 Royal Dutch Shell 3 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

