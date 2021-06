IEX Podcast: “Heb niet de illusie dat de centrale banken alles onder controle hebben"

De Amerikaanse inflatie is in mei uitgekomen op 5 procent. Dat is de grootste toename van de inflatie sinds augustus 2008.



Voor de tweede maand op rij is de Amerikaanse inflatie fors hoger geschoten.



Na een stijging van 4,2% in april, bedroeg de inflatie in mei 5 procent.



Dat cijfer ligt hoger dan de verwachtingen van de economen.



Zij gingen uit van een inflatie van 4,7 procent.



Het lijkt er op dat de drukpers gekte van de door de politiek aangestuurde Centrale Banken de grootste diefstal wordt van tot nu, deze eeuw.



Inmiddels heeft Lagarde/E.C.B./politiek E.U.Brussel voor €. 7.700 miljard opgekochte vermogenstitels in de vorm van allerlei soorten effecten op haar balans staan.



Dat hierbij een berg waardeloze Griekse,Italiaanse,Spaanse en Portugese obligaties zitten, staat buiten kijf.



Ook is niet bekend hoeveel zombie bedrijfs titels de E.C.B., inmiddels vergaard heeft en hoe lang deze op hun balans blijven staan.



Dat roept vragen op m.b.t. introductie van een digitale €., waarbij de E.C.B. directe verbinding krijgt met de portemonnee van de bevolking en pensioenfondsen.



In zulk geval heeft de bevolking weinig invloed bij massale opname (banken run) van haar spaargeld, waarbij de E.C.B. met een druk op de knop opname kan blokkeren.



De E.U.politiek wenst kennelijk via het opjagen van de inflatie, de besteding koorts, waardoor alles duurder wordt, en hierdoor de werkgelegenheid op drijft, de economie gaande te houden.



De opgedreven aandelenkoersen en crypto munten, via overvloedig Monopoly geld, opgekocht, smaken naar meer.



Dat hiervoor door de bevolking, achteraf, een gepeperde rekening betaald moet worden, daar hebben de politici, geen boodschap aan.



Kennelijk is voorraad en opkoop met drukpersgeld van edelmetalen/Goud een doekje voor het bloedden, als onrust uitbreekt.



Terwijl het volk zich suf spaart, hebben ze niet in de gaten dat ze door de inflatie, strafrente en opname boete aangestuurd door de E.C.B., vanuit koopkracht er niets mee opschieten.



Ondertussen blijkt, dat de landelijke politiek, zijn graantje meepikt via de vermogens rendement heffing en huurwaarde forfait en negatief rentend staats leningen..



Dat de gemeenten ook het spel meespelen via woningbouw krapte en opgejaagde grond en bouwplannen en hierdoor, torenhoge O.Z.B. tarieven, staat buiten kijf.



Inmiddels bouwt Brussel aan een digitale bewaarplek/Cloud voor rijbewijs, bankpas en wachtwoorden.



Dat betekent een verdere beknotten van de persoonlijke vrijheid.



Sluipend wordt de bevolking naar een alles controlerende E.U. geleid.



Wanneer gaat de drukpers carrousel door zijn middelpunt vliedende kracht, uit de bocht en steekt sociale onrust de kop op?