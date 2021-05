Rentes, Alfen en heb je nou wel of geen bitcoin meer, Elon?

De futures openen gemengd na een dikke rebound vrijdag op Wall Street en de rentes doen twee basispuntjes lager.

Aan de daggrafieken te zien is er niet echt een trigger, ofwel geen rechte streep omhoog of omlaag in de grafiek. Toch wordt de gestage daling van crypto's dit weekend aan Elon Musk toegeschreven. Gaat u maar even in zijn timeline kijken. Hij twittert driftig. En dit zijn de scores nu:

Bitcoin

Ethereum

Dogecoin

Wat is nou zijn of Tesla's positie? Beetje vaag. Als aandeelhouder wilt u weten of het bedrijf nou wel of niet, nietwaar? Ja, dit kan allemaal in een markt zonder toezicht. Hoe is het mogelijk, één man twittert één woordje en er gaat toch een smak geld schuiven... Couleur locale. zal ik maar zeggen.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Sinds vrijdag:



Verder is er niets te doen, er is geen geen greintje bedrijfsnieuws dit weekend. Deze week doen we het met cijfers HAL, aandeelhoudersvergadering Shell, cijfers Walmart, Europese inflatie en voorlopende, economische indicatoren over mei uit vooral VS en Duitsland.

Het is de vijfde keer in zes jaar dat een dergelijke resolutie op de agenda staat. Zinloos is het zeker niet, zegt Follow This: "Na iedere aandeelhoudersvergadering scherpen ze toch de doelen aan".https://t.co/likTMWhkvO — Trouw (@trouw) May 16, 2021

En de AEX? Die zit in zijwaartse bandbreedte tussen 719 en zomaar die uitglijder vorige week op 677. Gisteren gaf ik in mijn vooruitblik op deze beursweek weer de indices met hun onderliggende lijntjes en die van de AEX verraste me echt. Winstverwachtingen lopen snel op, ofwel waardering omlaag.



De opening is niet echt inspirerend.

Marktbreed ligt Japan slecht, is de trend in de dollar omlaag en weet ik even niet zo snel waarom WTI en Brent zo ver uiteen liggen.

De rentes halen even adem na al dat gestijg, die zelfs onze tienjaars weer boven NAP zette.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

Analistenadvies en IMCD en Alfen kunnen hierop bewegen:

IMCD: naar neutral van outperform en naar €120 van €115 - Credit Suisse

Alfen: naar buy van hold (€74) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts en dat zijn er best veel:

De agenda:

04:00 China industriële productie apr +9,8% YoY (9,8% verwacht)

08:00 Ryanair Q1-cijfers

09:00 Fagron notering €0,18 ex-dividend

10:00 Italië inflatie CPI apr +0,4% MoM

14:30 VS New York Empire State Index mei 22,55

En dan nog even dit

Het verhaal dus:

#Bitcoin nursed losses from a bruising weekend during which @elonmusk again whipsawed the token, in part by seeming to imply that Tesla may sell or has sold its holdings https://t.co/oATg5Qc9wL



More on @crypto: https://t.co/TZIf3Sy7S4 $TSLA $BTC pic.twitter.com/MEQnysSSHc — Bloomberg Crypto (@crypto) May 17, 2021

Er is ook nog echt nieuws vandaag:

#China retail sales rose 17.7% YoY in April, well below the expected growth rate of 25%. Chart @SCMPNews pic.twitter.com/bvjLGqCNja — jeroen blokland (@jsblokland) May 17, 2021

Met hoeveel?

Ryanair says business 'continues to be challenging' as traffic falls 81% https://t.co/fJPoFE9IFH — CNBC (@CNBC) May 17, 2021

Ja, daar lijkt het wel op:

Governments are deploying 'wartime-like' efforts to win the global semiconductor race https://t.co/HwpqY2eSo6 — CNBC (@CNBC) May 17, 2021

Er is alleen geen gebrek aan kort lontjes:

NEW: Copper. Iron. Steel. Corn. Wheat. Soybeans. Lumber. Semiconductors. Plastic. Cardboard.



As economies rebound from covid — the world is seemingly short on everything.



Read The Big Take ?? https://t.co/mZyCLvGUWi — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.