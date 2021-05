Ligt er hyperinflatie op de loer?

quote: JoostVLS schreef op 14 mei 2021 08:50:

Jeetje Fred, gaat niet lekker met de beleggingen zo te lezen :(



Nieuwe versie van mijn dealingroom vind ik ook een drama, werkt niet lekker.

Iemand van ABN belde nog wat ik ervan vond, legde eea uit maar ben toch niet tevreden

Beleggingen beurs???Of die andere?Ze gaan beide matig :)Ja dealingroom is echt eenachteruit gang.Te verl handelingen en onoverzichtelijk.Buiten datvkom ik bugs regen die snelheid niet bevorderen.Order invoeren .. te verl handelingen.Voor je in dan ben je ook gelijk scherm kwijt.Buiten dat geven ze allerlei...optie kennis......echter zelfs ik weet vaak nietverns wat ze bedoelen. Buiten dat passed ze deltas niet aan en zijn ze fout. Was bij vorige versie ook.Het gevolg is dat ik nauwelijks handel.Hetgeen maar goed is ook.Hetvis ook zomer dus andere dingen.Maar versie is ern grote acheruitgang. Jammer.