Bubbel update

Recent kreeg ik vragen van cursisten over bubbels. Ik hoopte nog even dat het over het drinken van een goede champagne ging, maar nee- het ging over de beurs. Is er nu wel of niet sprake van een bubbel, was de vraag.

Als eerste kunnen wij eens kijken wat de definitie van een bubbel is. Volgens van Dale is het een opborrelende lucht- of gasbel in een vloeistof. In de economie een zeepbel. Leven in een bubbel kan ook, zoals nu in het Coronatijdperk. Er is dan geen contact meer met de buitenwereld of andersdenkenden.

Dat laatste stuk vind ik interessant. Er is geen contact meer met andersdenkenden. Momenteel constateer ik dat er grote groepen beleggers en analisten allemaal in dezelfde denkrichting zitten, een duidelijke consensus. Dat zorgt ervoor dat iedereen in een en dezelfde richting gepositioneerd zit.

Recent - in de podcast van vrijdag 30 april - heb ik mijn idee uitgesproken dat er op korte termijn een belangrijke top wordt geplaatst. Voor mijn gevoel staat die top er nu. De koersreactie van de laatste week bevestigt mijn vermoeden, het ongekend positieve sentiment doet de rest. Dat lijkt wellicht vreemd, maar aan de top is er altijd sprake van een clear blue sky en is er geen somberheid maar juist optimisme en zelfs euforie.

Analisten struikelen nu bijna over elkaar om koersdoelen naar boven bij te stellen. Logisch, zo lijkt het, want de winsten zijn geëxplodeerd. Probleem is alleen dat de koersen niet meer volgen. Mooier kunnen wij het blijkbaar niet meer maken en dat is een klassiek signaal.

Maar er zijn meer signalen die op een climax wijzen. De Buffett-indicator, insider selling, shortposities, call-optievolume, het zijn er slechts een paar die allemaal op recordstanden staan. De overige heb ik voor u op een rij gezet en deze kunt u in een speciale video-update hier bekijken.

