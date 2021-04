IEX Podcast: “We zitten dicht bij een belangrijke top”

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Wij bespreken op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Deze week hebben we te gast Andre Brouwers van het Beleggingsinstituut.

Centraal staat trading. Hij vertelt onder andere waar u als handelaar op moet letten. Daarnaast behandelen we uiteraard ook nog de eerstekwartaalcijfers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De oplopende rentes

De blow out cijfers van big tech.

Waarom Besi na de cijfers daalt

Trading

Unilever

Royal Dutch Shell

2 lezersvragen

We blikken kort vooruit op volgende week

Heeft u een leuke vraag aan ons? Stel hem dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden wij hem in de podcast van volgende week.

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.